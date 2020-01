Juha je močno vrela, čebula se je zažgala

Ljubljana - »Poglej ga, Bojan,« je zavpil prijatelj Ondrej iz Bratislave, zdaj upokojeni športni novinar, ko sva pred kratkim v enem od gostinskih lokalov sredi Ljubljane obujala spomine na skupna poročanja z velikih tekmovanj in se pogovarjala o sedanji dobi novinarskega poslanstva, o kateri mu pripovedujejo nasledniki iz uredništva osrednjega slovaškega resnega dnevnika Sme. Bolj kot alpsko smučanje sta mu bila v domovini blizu hokej in tenis, toda v hipu je pri deset metrov oddaljeni mizi prepoznal nekdanjega slovenskega asa slalomskih in veleslalomskih vratc. »Le kako si ne bi zapomnil tega svetlolasca, približal se je izjemnemu ...