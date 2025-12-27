Juila Scheib dopolnila avstrijski dan

Avstrijka Julia Scheib je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark na avstrijskem prizorišču Semmering. Edina slovenska finalistka Ana Bucik Jogan je tudi tokrat pokazala veliko boljšo finalno kot prvo vožnjo. Novogoričanka je bila na prvi progi 28. z velikim zaostankom 3,19 sekunde, tekmo pa je končala na 22. mestu (+3,42).

Najboljši čas prve vožnje je postavila Švedinja Sara Hector. Prve tri tekmovalke na veleslalomu so bile po polovici tekme tesno skupaj. Avstrijka Julia Scheib na drugem mestu je zaostajala le dve stotinki sekunde za vodilno Hector, medtem ko je imela Lara Colturi, ki nastopa za Albanijo, na tretjem mestu 13 stotink sekunde zaostanka.

Tekma je poskrbela za zanimiv razplet. Sedemindvajsetletna Scheib ni podlegla pritisku in je v finalu prišla do svoje tretje zmage v svetovnem pokalu po Söldnu in Tremblantu. Ker je Novozelandka Alice Robinson, vodilna v skupnem seštevku, odstopila v prvi vožnji, je Scheib s 380 točkami prevzela rdečo številko. Robinson je kot nova vodilna prehitela za 88 točk.

Švicarka Camille Rast je z drugim časom finala pridobila tri mesta in tekmo končala kot druga, zmago je zgrešila za 14 stotink sekunde. Vodilna po prvi vožnji Hector (+0,40) je po ponesrečeni drugi vožnji zdrsnila na tretje mesto. Tretja na prvi progi Colturi je v finalu odstopila.

Edina slovenska finalistka Ana Bucik Jogan je smučala povprečno, a je prišla do točk svetovnega pokala. FOTO: Eric Bolte/Imagn Images Via Reuters Connect

Tudi Bucik Jogan, ki je za las ujela finale, je v drugo veliko bolje opravila nalogo ter postavila sedmi čas druge vožnje.

»Nisem najbolj zadovoljna s svojim smučanjem, mislim, da na treningih pokažem precej več. Danes mi je bila podlaga zelo težka, nisem nekako dobila pravih občutkov, tako da sem se skušala bolj boriti in nekako iskati dober čas z neko borbo, ne preveč z občutkom. Malo sem jezna nase, da na tekmah ne pokažem svojih najboljših voženj, ampak gremo tekmo po tekmo. Borila se bom naprej in verjamem, da se bo tudi to sestavilo,« je imela po tekmi v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije mešane občutke Bucik Jogan.

Druga Slovenka Nika Tomšič s slabo startno številko 64 ni imela možnosti. Z zaostankom 5,17 sekunde je končala na 45. mestu.

Semmering bo v nedeljo gostil še ženski slalom, ki bo zadnja tekma svetovnega pokala v alpskem smučanju v koledarskem letu 2025.

Prva kandidatka za zmago je Američanka Mikaela Shiffrin, danes je končala na šestem mestu, vodilna v skupnem seštevku zime bo v nedeljo lovila šesto slalomsko zmago po vrsti, karierno 106., 69. na slalomih za svetovni pokal.

Smučarke takoj po novem letu čaka tekmovalno pester spored. Kranjska Gora bo 3. in 4. januarja gostila tekmi svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu.