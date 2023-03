Juki Ito zmagovalka za slovo od sezone, Ema Klinec skupno tretja

Japonka Juki Ito (238,8 točke) je zmagovalka zadnje, 26. posamične tekme sezone svetovnega pokala smučarskih skakalk v Lahtiju. Slovenke so na finalu na Finskem ostale brez stopničk. Najboljša med njimi to zimo Ema Klinec (225,4), po prvi seriji četrta, je v finalu nazadovala na deseto mesto. Kljub temu je sezono končala na skupnem tretjem mestu.

»Sezona 2022/23 je končana, zame je bila izredno uspešna, bila sem zelo stanovitna. Mogoče na začetku malce na slabši ravni na tekmah, a na treningih je bilo dobro in zelo sem vesela, da se je to pokazalo tudi rezultatsko. Vrhunec sezone zame je zagotovo kolajna na domačem svetovnem prvenstvu, pa turneja Raw Air. Noro, svetovni rekord! In na koncu še tretje mesto v skupnem seštevku. Zelo lep temelj za naprej in se že veselim naslednje sezone,« je ocenila najboljša slovenska skakalka.

Na finalni tekmi najboljših 30 skakalk sezone je Nika Prevc (220,3 točke) v drugi seriji napredovala na 14. mesto, Nika Križnar (216,63) na 19., Maja Vtič (180) pa je zadnjo tekmo poolimpijske sezone končala na 28. mestu.

Ema druga pri nagradah Eva Pinkelnig je zgolj z nagradami to zimo zaslužila 98.980 švicarskih frankov (približno 100.061 evrov). Za Avstrijko je na drugem mestu po zaslužkih v sezoni najboljša Slovenka Ema Klinec, ki je z nagradami zaslužila 96.240 (97.252 evrov). Med deseterico skakalk (9.) je tudi Nika Križnar s skupno 33.640 franki (33.987 evrov).

Na zmagovalnem odru sta poleg Juki Ito danes končali še Norvežanka Anna Odine Strøm (237,6) in vodilna po prvi seriji, Nemka Katharina Althaus (236,9). Skupna zmagovalka sezone, Avstrijka Eva Pinkelnig (235,4), ki je prejšnji teden dokončno osvojila veliki kristalni globus, je bila danes četrta. V sezoni je slavila šest zmag.

Najboljša trojica sezone si je dala duška po zadnji tekmi, z leve Katharina Althaus, Eva Pinkelnig in Ema Klinec. FOTO: Antti Hamalainen/AFP

Skupno je bila druga v sezoni Katharina Athaus, ki je za Pinkelnigovo zaostala za 165 točk, tretja najboljša skakalka sezone pa je bila Ema Klinec s 381 točkami manj od skupne zmagovalke. Od Slovenk je med najboljšo deseterico v sezoni končala le še nekdanja skupna zmagovalka Nika Križnar, ki je skupno deveta.

Avstrijke so bile najboljše tudi v pokalu narodov, zbrale so 4154 točk. Druge so bile Nemke (3904), tretje pa Norvežanke (3720). Slovenke, katerih cilj pred sezono je bil ubraniti lansko skupno zmago, so po hudi poškodbi dvakratne olimpijske prvakinje Urše Bogataj in zdravstvenih težavah Križnar pristale šele na četrtem mestu. Za zmagovalkami so zaostale za 970 točk.

Sezono je za skakalke poleg obeh turnej, silvestrske in norveške, ter svetovnega prvenstva v Planici zaznamovala tudi prva tekma skakalk na letalnici. V Vikersundu je zmagala Ema Klinec, ki je z 226 metri dosegla tudi svetovni rekord za ženske.