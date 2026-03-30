Jurij je raje prej premišljeno vprašal Niko, ki ima pred očmi tudi njegov rekord

Za Niko Prevc se zgodovinska premiera smučarskih skakalk na letalnici v Planici ne bi mogla razplesti bolje. Potem ko je na petkovem uradnem treningu kakor planinski orel odjadrala do novega izjemnega ženskega svetovnega rekorda (242,5 m), je manj kot 24 ur pozneje v dolini pod Poncami poletela še do prepričljive zmage.

Po še enem podvigu, s katerim je postavila piko na i imenitni olimpijski zimi, se je v mešani coni razgovorila bolj kot običajno. Uvodoma je poudarila, da ji jubilejna 40. zmaga, ki jo je s poletoma, dolgima 228,5 in 221 metrov, dosegla na velikanki bratov Gorišek, pomeni ogromno. »Za konec sem resnično ves dan izjemno uživala. To so bili namreč naši prvi poleti v Planici in hkrati zadnji nastopi v sezoni, za katero lahko rečem, da je bila še ena čudovita. To je moja najljubša zmaga,« se je veselila Prevčeva ...