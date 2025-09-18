Jurij Tepeš: To se redko dogaja

Na prenovljenih skakalnicah v Predazzu bodo do nedelje izpeljali generalko za zimske olimpijske igre februarja prihodnje leto v Cortini oziroma Milanu. Vodstvo slovenskih reprezentanc je v Italijo odpeljalo najmočnejše ekipe.

V ženski konkurenci se bodo ob Niki Prevc, ta čas drugouvrščeni v seštevku preizkušenj za veliko nagrado FIS, v kateri presenetljivo vodi Japonka Nozomi Marujama, za točke v tem tekmovanju potegovale še Ema Klinec, sestri Katra in Tinkara Komar, Maja Kovačič ter Nika Vodan. »Želimo si predvsem, da bi se čim bolje spoznali z napravama. Hitro se bo treba navaditi na njiju, sploh glede na to, da imamo na srednji na voljo le en trening in nato takoj prvo serijo v konkurenci. To se redko dogaja. Konkurenca bo zelo huda, saj gre za olimpijsko generalko,« je pojasnil glavni trener naše ženske vrste Jurij Tepeš.

V letošnjem poletju bo prvič tekmoval tudi Anže Lanišek. FOTO: Blaž Samec/Delo

Hrgota nima rezultatskih ciljev

Med moškimi bodo slovenske barve branili Žiga Jančar, Lovro Kos, Anže Lanišek, Žak Mogel, Domen Prevc in Timi Zajc. »To bo naš prvi obisk prenovljenih objektov v Predazzu, ki bi jih radi čim bolje spoznali. Vemo, da bo konkurenca na tekmah močna, toda sam nimam nobenih rezultatskih ciljev. Smo vendarle še sredi priprav za zimsko sezono,« je povedal selektor Robert Hrgota.

V Predazzu bosta danes tekmi na srednji napravi (HS-109), ženska se bo začela ob 17.30, moška ob 20.45, zatem se bodo vsi skupaj preselili še na veliko (HS-143). Obe skakalnici bodo ta konec tedna na olimpijski generalki preizkusili tudi nordijski kombinatorci, med katerimi bodo Slovenijo na tekmah zastopali Matic Garbajs, Gašper Brecl, Erazem Stanonik in Vid Vrhovnik, med kombinatorkami pa Tia Malovrh in Ema Volavšek.