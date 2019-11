Kaj šele bo, ko bosta Anže in Timi skočila, kakor zares znata?

Slovenija ima izjemno nadarjeno ekipo

Piotr Zyla imel srečo v nesreči

REUTERS Poljak Piotr Zyla je imel srečo v nesreči, saj jo je – če odmislimo močno okrvavljen obraz – pri padcu odnesel odnesel brez hujših posledic. FOTO: Reuters

Ljubljana – Rezultate uvodnih dveh tekem za svetovni pokal v novi sezoni smučarskih skokov je treba seveda vzeti tudi s kančkom rezerve, na kar je sicer že pred odhodom v Vislo opozarjal tudi slovenski junak minulega vikenda, toda zelo spodbudnemu startu naših orlov vendarle ne gre gledati v zobe. Odlično drugo mesto 23-letnega Domžalčana, čigar podvig je na skakalnici Adama Malysza dopolnil njegov šestouvrščeni sostanovalec, je zelo obetavna napoved tekmovalne zime, ki se bo med 19. in 22. marcem 2020 že po tradiciji iztekla v Planici – to pot s svetovnim prvenstvom v poletih na letalnici bratov Gorišek.Kar nekako v senci izvrstnih predstav Laniška in Zajca, ki sta po začetnih manjših težavah vendarle potrdila, da sta trenutno dejansko najbolje pripravljena slovenska reprezentanta, so ostali solidni nastopi bratov(15.) in(23.) ter(27.) in(29.), ki sta prav tako skočila med trideseterico, kar sicer pred tekmo ni bilo samo po sebi umevno.Če, ki je pretekli konec tedna na vrhu zaletišča opravljal vlogo kontrolorja pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), ne bi v petek zaradi neustreznega tekmovalnega dresa diskvalificiral, bi imel glavni trener slovenske reprezentancev nedeljskem finalu nemara celo vseh sedem skakalcev. To je le še en dokaz več, kako močna je zdaj naša ekipa, na katero so postali že ob štartu 41. sezone svetovnega pokala pozorni tudi tuji poznavalci tega športa.»Iz svojih izkušenj lahko rečem, da je prva tekma zelo pomembna. Če namreč že takoj na začetku dobiš potrditev, da si v pripravljalnem obdobju dobro delal, ti je v nadaljevanju bistveno lažje, ker se pač ne obremenjuješ s tem, kaj vse moraš še izboljšati oziroma popraviti. Ker veš, da si v dobri formi, se lahko posvetiš zgolj malenkostim. Na nek način se lahko prepustiš toku dogodkov, si sproščen in uživaš v skokih,« je pojasnil nekdanji zvezdnik, strokovni komentator pri avstrijski televizijski postaji ORF, ki ni prezrl dobrih nastopov naših fantov.»Slovenija ima izjemno mlado in nadarjeno ekipo, ki bo znova igrala pomembno vlogo v svetovnem pokalu. To sta navsezadnje pokazali tudi prvi tekmi v Visli,« je presodil 46-letni Avstrijec, ki je s prostim očesom opazil, da Lanišek in Zajc na uvodni postaji – še zlasti v prvi seriji posamične tekme – nista pokazala vsega, kar znata. Kaj šele bo, ko bosta skočila tako, kot sta tačas sicer že sposobna?Več pa je, denimo, Goldberger pričakoval od Petra Prevca, na katerega je po zelo dobrih skokih na petkovem uradnem treningu in v kvalifikacijah veliko stavil tudi bivši nemški as. »Najstarejši od bratov Prevc je prvi dan že kazal obrise tistega Petra iz sanjske sezone 2015/16, v kateri je bil razred zase. Ne vem, zakaj nato na tekmah ni bil tako prepričljiv, presenetljivo velike preglavice so mu povrhu povzročali tudi pristanki. Zanimivo bo spremljati, s čim nas bo presenetil na naslednjih preizkušnjah,« je radoveden 45-letni Nemec. Tako kot tudi slovenski ljubitelji smučarskih skokov ...Oba nekdanja skakalna zvezdnika sta bila tudi precej kritična do skakalnice oziroma doskočišča, ki v Visli vnovič ni bilo pripravljena tako, kot bi moralo biti za to raven tekmovanja. »Če sem iskren, sam tu zdaj res ne bi rad skakal, saj se je težko obdržati na nogah,« je omenil Goldberger, ki mu je – tako kot tudi številnim gledalcem v areni in pred televizijskimi zasloni – močno zastal dih ob grdem padcu domačega asaKakor je zaupal reprezentančni zdravnik, je imel 32-letni Poljak srečo v nesreči. Če odmislimo močno okrvavljen obraz, jo je odnesel brez hujših posledic. Zato se bo po vsej verjetnosti lahko udeležil naslednje prireditve za svetovni pokal, ki jo bo od petka do nedelje že v pravih zimskih razmerah gostila Ruka.