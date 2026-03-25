Zimski športi

Kako je Domen utišal dvomljivce in presegel številne mejnike v skokih

Najmlajši od bratov Prevc je v pičlem letu dni osvojil vse možne skakalne lovorike, s katerimi se je pred njim okitil zgolj legendarni Finec Matti Nykänen.
Domen Prevc je v začetku letošnjega leta v Bischofshofnu ujel zlatega orla. FOTO: Matej Družnik/Delo
Miha Šimnovec
25. 3. 2026 | 05:00
Če bi nekdo novembra lani Domnu Prevcu ponudil tako uspešno (olimpijsko) zimo, skoraj zagotovo ne bi dolgo odlašal s podpisom. To je bila namreč ena od najboljših sezon katerega od smučarskih skakalcev, kar smo jim bili priča v zgodovini svetovnega pokala. Slovenski šampion je namreč kot za stavo nizal vrhunske uvrstitve ter podiral mejnike na skakalnicah in letalnicah, na katerih je osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo.

Če je v prejšnjo zimo (2024/25), v kateri je med drugim navdušil z osvojitvijo naslova svetovnega prvaka na veliki napravi v Trondheimu in za konec še z izjemnim svetovnim rekordom v Planici (254,5 m), odrinil zelo turbulentno in slabše od pričakovanj, je bil to pot že od samega začetka zraven. Vendar pa mu tudi v tej sezoni sprva ni šlo vse kot po maslu. Navsezadnje je konec novembra na treningu v Falunu, prizorišču svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2027, po pristanku doživel grd padec, na katerega so ga še nekaj dni spominjale odrgnine na obrazu. A je hitro odmislil bolečine in v nadaljevanju znova pokazal, da ga takšne stvari zlepa ne vržejo iz tira, ampak kvečjemu okrepijo.

Zlati orel mu pomeni največ

Ko je v začetku decembra v Visli prvič v sezoni okusil slast prvega mesta in dan pozneje drugič zapored opravil z vso konkurenco ter oblekel rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, se je znašel na zmagovitem valu, na katerem je jezdil večino olimpijske zime. Zatem je v svojo korist odločil še obe tekmi v Klingenthalu in prvo v Engelbergu, imenitne predstave pa so ga postavile v vlogo glavnega favorita na novoletni turneji, ki jo je nato v šampionskem slogu tudi upravičil. Z zmagama v Oberstdorfu, kjer se je celo kot prvi Slovenec zavihtel na vrh, in Garmisch-Partenkirchnu si je tlakoval pot k zlatemu orlu, ki ga je potrdil z drugima mestoma v Innsbrucku in Bischofshofnu.

»Imam privilegij, da lahko delam, kar najraje počnem. In da sem v tej sezoni v tako dobri formi, ki jo želim čim bolje unovčiti.«

»Zlati orel mi med vsemi dosedanjimi uspehi pomeni največ – še več kot naslov svetovnega prvaka iz Trondheima in svetovni rekord iz Planice. Za končno zmago na novoletni turneji moraš biti namreč dvanajst dni osredotočen, biti moraš stanoviten in prikazati osem vrhunskih skokov. S to lovoriko dobiš potrditev, da si dolgo delal v pravo smer. Na eni tekmi se ti lahko pokrijejo vsi dejavniki in premagaš vso konkurenco, na štirih preizkušnjah, povrhu na tako različnih skakalnicah, za katere ne bom ravno rekel, da mi ustrezajo, pa ne moreš imeti takšne sreče. Zato na novoletni turneji ni naključnih zmagovalcev,« je razmišljal 26-letni šampion iz Dolenje vasi pri Železnikih, potem ko je prejel prestižno lovoriko za končno zmagoslavje na znamenitem tekmovanju štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji.

V Planici je lani Domen Prevc poletel do novega svetovnega rekorda. FOTO: Blaž Samec/Delo
Na slovesnem odprtju OI nosil slovensko zastavo

Po spodrsljaju v Zakopanah, kjer je v zahtevnih razmerah izvlekel 27. mesto, se je najmlajši od bratov Prevc hitro vrnil na zmagovite tirnice. Potem ko si je pokoril vso konkurenco na obeh preizkušnjah v Saporu, je navdušil še z zlato lovoriko na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu. Na letalnici Heinija Klopferja se je dan po posamičnem podvigu v središču pozornosti znašel tudi na moštveni tekmi, a takrat ne zaradi novega uspeha, temveč zaradi pobeglih smuči, ki so mu ušle po zaletišču največje nemške naprave. Čeprav so v slovenskem taboru s Petrom Slatnarjem na čelu v tistih trenutkih napeli vse sile, da bi Domnu pravočasno prinesli rezervne smuči, so bili z njimi pri njem malce prepozni, pristojni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) pa neusmiljeni, saj mu niso več dovolili opraviti nastopa. Vodstvo naše reprezentance je pozneje vložilo pritožbo, ki pa so jo odgovorni pri FIS zavrnili.

Na srečo niti ta pripetljaj ni pretirano zmotil zvezdnika kranjskega Triglava, ki je zatem dobil obe preizkušnji v Willingenu, zadnji za svetovni pokal pred težko pričakovanimi olimpijskimi igrami v Italiji. Na največji zimskošportni prireditvi na svetu mu je nato pripadla čast, da je na slovesnem odprtju skupaj s sestro Niko Prevc nosil slovensko zastavo. Ob tem se je pošalil, da jo je držal bolje kot, denimo, smuči v Oberstdorfu. Na prvi posamični olimpijski tekmi se je na srednji skakalnici v Predazzu uvrstil na šesto mesto, na preizkušnji mešanih ekip pa je prispeval pomemben delež k zlati lovoriki Slovenije (ob njem in sestri Niki sta bila v postavi še Nika Vodan in Anže Lanišek). Z naslovom olimpijskega prvaka se je ovenčal tudi na posamični preizkušnji na veliki skakalnici Giuseppeja Dal Bena, na kateri je z najboljšim nastopom dneva v finalu nadomestil zaostanek za Japoncem Renom Nikaidom, ki je po uvodni seriji še vodil, in se zavihtel na Olimp.

»Na eni tekmi se ti lahko pokrijejo vsi dejavniki in premagaš vso konkurenco, na štirih preizkušnjah, povrhu na tako različnih skakalnicah, za katere ne bom ravno rekel, da mi ustrezajo, pa ne moreš imeti takšne sreče.«

Na vprašanje, kam bi med svojimi uspehi umestil to zlato kolajno, je kot iz topa izstrelil: »Najvišje – na vrh! Kaj pa je v športu vredno več od olimpijskih iger? Pomeni mi dvojno kljukico in ima zame še toliko večjo težo, ker je bil finalni skok res lep, pravzaprav fantastičen. S to lovoriko so se mi uresničile sanje. To je prava fantazija. V teh trenutkih si želim uživati čim dlje.«

Med slovesno razglasitvijo je doživljal pravi vrtiljak čustev. »Spomnil sem se obdobja, ko sem bil še majhen, potem sem prišel do najstniških let, ko so mi govorili, da nimam možnosti za to, da bi kaj dosegel. Ko sem nato prišel zraven, sem poslušal, da ne bom nikoli tako dober, kot je bil brat (Peter). Toda stvari so se začele sestavljati. Moram reči, da sem res zelo vesel, da se mi je trdo delo poplačalo. In da sem lahko morda za koga tudi navdih. Če vsak dan narediš vse, kar lahko, pri tem pa ne lažeš samemu sebi, se začnejo dejavniki prej ali slej pokrivati in sestavljati v mozaik,« je »Domenator«, kakor so mu nadeli vzdevek v tujini, razkril skrivnost svojega uspeha.

V Lahtiju si je v začetku marca zagotovil veliki kristalni globus. FOTO: Emmi Korhonen/Reuters
Na Kulmu izboljšal rekord brata Petra

Po olimpijskih igrah je nadaljeval zmagoviti niz v svetovnem pokalu, v katerem je še dvakrat opravil z vsemi tekmeci v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu, kjer je za konec poletel še do nove najboljše znamke (245,5 m). Tako je še za poldrugi meter izboljšal rekord letalnice na Kulmu svojega brata Petra iz leta 2016. Zatem bi zmagal tudi na prvi tekmi v Lahtiju, če ga ne bi diskvalificirali, ker je imel za centimeter predolge smuči oziroma je bil za 100 gramov prelahek. Kljub temu je imel takrat tudi razlog za veselje, saj si je ničli navzlic zagotovil veliki kristalni globus, ki ga je dan pozneje na tem znamenitem finskem prizorišču potrdil z drugim mestom.

Zvezdnik kranjskega Triglava je tako v pičlem letu dni na skakalnicah in letalnicah nanizal vse možne podvige v tem športu. Po lanskem naslovu svetovnega prvaka na veliki napravi v Trondheimu je za konec prejšnje sezone navdušil še s svetovnim rekordom v Planici, letos pa si je priboril še zlatega orla, naslov olimpijskega prvaka na veliki skakalnici v Predazzu in skupno zmago v svetovnem pokalu. Vse možne lovorike si je pred njim priskakal le še legendarni Finec Matti Nykänen, kar je zgovoren podatek o tem, kaj vse je dosegel Domen.

»Na eni tekmi se ti lahko pokrijejo vsi dejavniki in premagaš vso konkurenco, na štirih preizkušnjah, povrhu na tako različnih skakalnicah, za katere ne bom ravno rekel, da mi ustrezajo, pa ne moreš imeti takšne sreče.«

Ko so ga v Lahtiju vprašali, kako bi po vrednosti razvrstil vse svoje uspehe, je – najbrž tudi še pod vtisom spektakla v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu – odvrnil, da mu še največ pomeni rekordni polet s Kulma. »Občutki v zraku so bili čudoviti, med letom pa sem res užival. Seveda je lepo imeti vse te lovorike, toda meni še več pomenijo vsi ti lepi občutki, ki sem jih doživljal na poti do njih,« je poudaril svetovni rekorder ter pristavil, da se pač rad igra z zrakom, da si želi še naprej uživati v skokih in življenju ter tudi v prihodnje premikati meje.

Da bo presegel rekorde svojega brata Petra, mu sploh ni pomembno. »Imam privilegij, da lahko delam, kar najraje počnem. In da sem v tej sezoni v tako dobri formi, ki jo želim čim bolje unovčiti. Zaradi tega bom, dokler mi bo šlo tako dobro, poskušal doseči čim več,« je dal Prevc jasno vedeti, da je kljub vsem podvigom, ki jih je že dosegel, še vedno lačen uspehov ...

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Nika se bo ob pravem času obrnila še na prave strokovnjake

Na zgodovinsko prvo žensko tekmo na letalnici bratov Gorišek sta se od Slovenk uvrstili obe Niki, Prevc in Vodan. V moških kvalifikacijah osem naših skakalcev.
Miha Šimnovec 24. 3. 2026 | 18:24
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Embacher bo tudi v Planici sprejel dvoboj z Domnom, Widhölzl že vidi ciljno črto

Prevčeva bosta skušala imenitno sezono kronati še z malima kristalnima globusoma za skupni zmagi v posebnem seštevku smučarskih poletov.
Miha Šimnovec 23. 3. 2026 | 19:39
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Znano, kdo bo prvi poletel v Planici

Za sredin preizkus letalnice bratov Gorišek je prijavljenih kar 31 predskakalcev iz štirih držav.
Miha Šimnovec 23. 3. 2026 | 15:28
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Peter Prevc zaupal zanimivo anekdoto o bratu Domnu

Peter Prevc z navdušenjem spremlja podvige brata Domna in sestre Nike. Planiška letalnica, na kateri bo konec tedna finale sezone, je zanj zdaj kot avtocesta.
Miha Šimnovec 22. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Avstrijski trener ni skrival jeze, brez dlake na jeziku do pristojnih pri FIS

Ni veliko manjkalo, da tudi slovenska skakalna asa Anže Lanišek in Domen Prevc minulo nedeljo ne bi nastopila na tekmi za svetovni pokal na Holmenkollnu.
Miha Šimnovec 17. 3. 2026 | 19:23
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Peter Prevc pozval navijače, v Vikersundu posebno dovoljenje za Slovenko

Novi predsednik prireditvenega odbora Planica: To bo poseben konec tedna, ki ga ne gre zamuditi. Med gosti tudi nekdanji dirkač formule 1.
Miha Šimnovec 18. 3. 2026 | 14:36
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Stalne kontrole Prevca so po trenerjevem mnenju že vprašljive

Na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom jutri kvalifikacije smučarskih skakalcev in skakalk za sobotni tekmi. Domnova diskvalifikacija še vedno odmeva.
Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 19:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prevc po naključnem srečanju v savni: Očitno sem uročil uspeh Fincev

Slovenski skakalni as Domen Prevc se je v Lahtiju izkazal tudi kot napovedovalec. Igor Medved kot trener ne bo več vodil Suomijev.
Miha Šimnovec 9. 3. 2026 | 20:57
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Med mladimi volivci nesporna zmaga SDS in trojčka NSi, kaj pravijo psihologi?

S psihologom dr. Žanom Lepom o obračanju mladih volivcev k desnim strankam.
24. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Varnost

Kakšno policijo hoče edini pravi zmagovalec volitev

Zoran Stevanović bi z Resnico rad prevzel vodenje ministrstva za notranje zadeve. Kaj bi to pomenilo za policijo in varnost?
Novica Mihajlović 24. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Po volitvah

Logarjevi Demokrati se bodo odzvali vabilu Svobode

Premier in predsednik Svobode Robert Golob je včeraj začel pogovore o oblikovanju nove vladne koalicije. Podrobnosti o začetih pogovorih niso predstavili.
24. 3. 2026 | 06:54
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Parlamentarne volitve

Koalicija ne bo ponovila mandata, prav tako ne bo nove pomladi

Ne levosredinski ne desnosredinski programski trojček nima zadostne večine za oblikovanje vlade. Resnica jeziček na tehtnici.
Uroš Esih 23. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Obratovalni zastoji

S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

V pričakovanju naslednjega preboja

Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
Preberite več

VEČ NOVIC
Sobotna priloga
Svet v skodelici čaja

Trump je v težavah: Xi Jinping mirno gleda, kako Amerika ostaja sama

Zorana Baković v podkastu Svet v skodelici čaja razlaga, kakšne posledice ima Trumpova odpoved obiska v Pekingu. Mnogo večje, kot se zdi.
Aljaž Vrabec, Zorana Baković 25. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Knjiga tedna: Kako deluje fašizem

Ameriški filozof Jason Stanley je v času prvega predsedniškega mandata Donalda Trumpa analiziral mehanizem, prek katerih se fašizem prikrade v demokracijo.
25. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Na Old Traffordu navdušeni, Kai Rooney kot oče Wayne

Šestnajstletni sin legendarnega napadalca Manchester Uniteda je v enem dnevu zabijal gole za dve ekipi. »Sem drugačen tip igralca,« o sebi pravi veliki up.
25. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vesolje

Na Mars z jedrskim reaktorjem

Jedrski električni pogon (NEP) je osnovan na jedrskem reaktorju za cepitev jeder, pri čemer se proizvaja dovolj električne energije za pogonski motor.
25. 3. 2026 | 08:51
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vremenska napoved

Pred nami izrazita ohladitev, svarila pred pozebo

Močne sunke vetra bodo spremljali oblačnost in padavine, ki bodo do sobote že nekoliko pojenjale.
25. 3. 2026 | 08:50
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Na Old Traffordu navdušeni, Kai Rooney kot oče Wayne

Šestnajstletni sin legendarnega napadalca Manchester Uniteda je v enem dnevu zabijal gole za dve ekipi. »Sem drugačen tip igralca,« o sebi pravi veliki up.
25. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vesolje

Na Mars z jedrskim reaktorjem

Jedrski električni pogon (NEP) je osnovan na jedrskem reaktorju za cepitev jeder, pri čemer se proizvaja dovolj električne energije za pogonski motor.
25. 3. 2026 | 08:51
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vremenska napoved

Pred nami izrazita ohladitev, svarila pred pozebo

Močne sunke vetra bodo spremljali oblačnost in padavine, ki bodo do sobote že nekoliko pojenjale.
25. 3. 2026 | 08:50
Preberite več
