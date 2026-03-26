Kako so v Planici rušili rekorde: od magične stotice do Domna Prevca

Planica se je z neulovljivim naskokom zasidrala na vrhu seznama prirediteljev zaključnih tekmovanj svetovnega pokala v smučarskih skokih že kmalu po njegovi premierni sezoni 1979/80. Dve desetletji pozneje je to dejstvo postalo tako rekoč samoumevno. Ta vloga ji je pripadla na prvi pogled nekako samodejno. Najprej zaradi njene neponovljive prireditvene kulise in zimskih danosti, predvsem pa zaradi zgodovinske vloge, ki so jo njeni snovalci igrali v razvoju smučarskih skokov in poletov v desetletjih od krstne planiške mednarodne skakalne prireditve leta 1934 do danes.

Zato nikakor ni naključje, da bo finale svetovnega skakalnega pokala 2026 obenem zasukal spomin k dvema prelomnima dogodkoma, ki vsak zase pomenita nekakšno prelomnico v zgodovinskem pohodu Planice med najbolj slovite organizatorje oziroma prireditelje tekmovanj v smučarskih skokih in poletih na najvišji svetovni ravni.