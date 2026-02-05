Kanada udarni favorit

Ni skrivnost, da so hokejske tekme na zimskih olimpijskih igrah v vrhu odmevnosti in obiskanosti. Poseben premik navzgor je bil opazen v zimi 1998, ko so za igre v Naganu na Japonskem prvič dotlej prekinili tekmovanje v NHL in tako najboljšim hokejistom na svetu omogočili prestižni nastop v reprezentančnem dresu. Pravljica je trajala do vključno leta 2014, zdaj se spet vrača z novim poglavjem. Žal v Italiji brez slovenskih junakov ledenih ploskev, saj se ti niso prebili skozi sito zahtevnega kvalifikacijskega turnirja v Rigi.

Odkar je Slovenija samostojna, so naši risi dvakrat nastopili na najbolj cenjenem reprezentančnem hokejskem turnirju. V obeh primerih je šlo za presenetljivo uvrstitev, saj so v kvalifikacijah ugnali favorizirane gostitelje: leta 2013 na Danskem vzpenjajoče se Skandinavce, septembra pa 2016 v Minsku pa pred 15.000 vznesenimi domačimi privrženci beloruske hokejiste.

Slovenska hokejska reprezentanca zlepa ne bo pozabila dveh olimpijskih nastopov, v Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018. FOTO: dokumentacija Dela

Nato so naši risi v Sočiju na nepozabnem turnirju zvezdnikov iz NHL – med njimi je bil tudi Anže Kopitar – zablesteli z uvrstitvijo v četrtfinale, v katerem so mu bili zelo blizu štiri leta pozneje v Pjongčangu. Februarja 2022 v Pekingu slovenske hokejske reprezentance ni bilo na olimpijskih igrah. Na Kitajskem se je najbolje odrezala Finska, s svojimi asi iz prestižne NHL bo merila visoko tudi letos v Milanu, prizorišču panog na ledenih ploskvah.

A kot prvi favorit na olimpijski hokejski turnir prihaja Kanada z Drewom Doughtyjem, Kopitarjevim soigralcem še iz šampionskih dni Los Angelesa, ter s sijajnim strelcem Connorjem McDavidom in neuničljivim Sidneyjem Crosbyjem. Udarni as češke vrste je David Pastrnak, Švede med zadnjim odštevanjem do OI mučijo poškodbe nekaterih adutov iz NHL, Američani, nazadnje svetovni prvaki, so vedno motivirani, Finska brani lovoriko, pri gostiteljih Italijanih bo igral Olimpijin hokejist Alex Petan.