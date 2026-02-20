Kanadčani so prvi finalisti olimpijskega hokejskega turnirja

Hokejisti Kanade so prvi finalisti olimpijskega turnirja v Milanu. V prvem polfinalu so danes po preobratu premagali Finsko s 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). Njihov tekmec v nedeljskem finalu bo boljši iz večernega obračuna med Slovaško in ZDA. Finci so na letošnjih igrah branili naslov z iger v Pekingu pred štirimi leti, a bodo zdaj imeli možnosti le za bron.

Kanada in Finska sta se nazadnje v polfinalu ZOI pomerili leta 1994, ko so bili boljši Kanadčani. V današnji prvi polfinalni tekmi so bolje začeli Finci, ki so imeli na koncu sicer precej manj strelov na vrata (39-17), a vsaj v prvem delu izjemno trdno obrambo in razpoloženega vratarja Juuseja Sarosa. Povedli so ob številčni prednosti, ko je zadel Mikko Rantanen ob koncu prve tretjine.

V drugi so povečali naskok po napaki Kanadčanov, ki so ob svojem "power playu" zapravili plošček, protinapad je z golom kronal Erik Haula. A Kanadčani so prevzemali pobudo, vse več časa preživeli pred vrati Fincev, gol za priključek je ob številčni prednosti dosegel Sam Reinhart v 35. minuti.

Podobno je bilo v tretji tretjini. Finci so bili v podrejenem položaju, pritisk Kanade je obrodil sadove v 51. minuti, ko je Sarosa premagal Shea Theodore. V zadnji tretjini je nato Kanada zrežirala popoln preobrat. V zadnji minuti je, le dve sekundi pred koncem finske kazni, zadel Nathan MacKinnon, Finski pa je zmanjkalo časa za odgovor.

Kanada je sicer igrala brez prvega zvezdnika Sidneyja Crosbyja, ki se je poškodoval v četrtfinalu in ga danes ni bilo v postavi.

Finci so do polfinala prišli po preobratu proti Švici, ko so zaostajali z 0:2 in v podaljšku slavili s 3:2. Tudi Kanada, ki je v predtekmovanju dosegla tri visoke zmage, se je namučila za polfinalno vstopnico, saj je Češka vodila do 58. minute, a je Kanadi uspelo izenačiti in slaviti po podaljšku.

Finale bo v nedeljo ob 14.10, že v soboto zvečer pa bo v dvorani Santa Giulia v Milanu tekma današnjih poražencev za tolažilno bronasto medaljo.