Zimski športi

Kanadski hokejisti bodo raje kot v olimpijski vasi spali v hotelu

Američani, med katerimi je tudi kar nekaj hokejskih zvezdnikov, so se medtem odločili ves čas olimpijskih iger ostati v olimpijski vasi.
Kanadski hokejisti so prišli na olimpijske z enim samim ciljem., in sicer osvojiti zlato medaljo. FOTO: David W Cerny/Reuters
Kanadski hokejisti so prišli na olimpijske z enim samim ciljem., in sicer osvojiti zlato medaljo. FOTO: David W Cerny/Reuters
L. Š., STA
13. 2. 2026 | 11:06
1:11
Moška hokejska reprezentanca Kanade je na igre v Italijo prišla z jasnim ciljem – osvojiti zlato medaljo. Zato morajo biti igralci deležni kar največjega udobja in spanje v olimpijski vasi jim tega očitno ne ponuja. Po nekaj dneh bivanja v olimpijski vasi so se namreč odločili preseliti se v hotel.

Finska skakalca spregovorila o odhodu slovenskega trenerja

»Mislim, da tega ne počnemo kot žalitev ali kaj podobnega,« je za kanadski portal Sportsnet povedal vratar Logan Thompson. »Hočemo osvojiti zlato in si želimo ustvariti čim boljše pogoje za dosega tega cilja,« je dodal. 

Američani, med katerimi je tudi kar nekaj hokejskih zvezdnikov, so se medtem odločili ves čas olimpijskih iger ostati v olimpijski vasi.

olimpijske igre Milano Cortina 2026 hokej Kanada hotel

