    PREMIUM   D+   |   Zimski športi

    Kapetan junaških risov zdaj tudi z oznako C med zmaji

    V petek začetek nove sezone v razširjeni avstrijski ligi, Olimpija z visokimi cilji, močnim moštvom in bogatim spremljevalnim sporedom.
    Olimpija ima novega kapetana in novega trenerja. Oba, Robert Sabolič in Ben Cooper, se veselita izziva sezone, v kateri bo Olimpija merila na neposredno uvrstitev v končnico ICEHL. FOTOGRAFIJI: Črt Piksi/Delo
    Galerija
    Olimpija ima novega kapetana in novega trenerja. Oba, Robert Sabolič in Ben Cooper, se veselita izziva sezone, v kateri bo Olimpija merila na neposredno uvrstitev v končnico ICEHL. FOTOGRAFIJI: Črt Piksi/Delo
    Siniša Uroševič
    9. 9. 2025 | 17:30
    9. 9. 2025 | 17:30
    4:56
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Pred vrati je nova sezona v razširjeni avstrijski hokejski ligi, v kateri še naprej slovenske barve predstavljajo Olimpijini hokejisti. Ti so se okrepili, zdaj imajo novega kanadskega trenerja, za kapetana pa so izbrali Roberta Saboliča, ki je to vlogo odlično nazadnje opravljal pri reprezentanci. Pripada jeseniški hokejski šoli, je bil še kdo pred njim iz Podmežakle kapetan zmajev? Kako je direktor kluba Anže Ulčar obrazložil prihod tujih okrepitev? Bo kanadski vlagatelj Alexandre Lefebvre obiskal petkovo tivolsko premiero? Kakšen bo spremljevalni spored in kateri znan Olimpijin navijač bo pel na novem velikem odru? 

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Nicolai Meyer

    Imamo dojenčico, zato mi zelo ustreza bližina Tivolija

    Pred septembrskim startom so si pri Olimpiji začrtali visoke cilje in temu primerno okrepili moštvo. Med novinci je danski reprezentant Nicolai Meyer.
    Siniša Uroševič 23. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Nova sezona ICEHL

    Direktor lige se vedno znova veseli prihodov v Ljubljano

    Na predstavitvi sezone razširjene avstrijske hokejske lige v Salzburgu je Olimpija razgrnila visoke cilje. Brez preplaha po uvodnem porazu v Celovcu.
    Siniša Uroševič 18. 8. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Tivolski štart bo peklenski: najprej Vienna, nato VSV

    V vodstvu razširjene avstrijske hokejske lige so objavili pare uvodnega tekmovalnega vikenda. Sezona se bo začela v petek, 12. septembra.
    15. 7. 2025 | 12:01
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Zmaji so spet na ledu, v Tivoliju tudi slaba novica; Žiga Pance: Kemija je prava

    Hokejisti Olimpije so začeli priprave na sezono, od katere si obetajo veliko. Vsi tujci vedo, kako se osvajajo prvenstva. Zakaj Shawn Lalonde ni prišel?
    Peter Zalokar 4. 8. 2025 | 16:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Osnovna šola

    Prvi teden RAP na šolah: otroci zmedeni, ravnatelji obljubljajo umiritev razmer

    Prvi teden so bili otroci po nekaterih šolah zbegani, ker niso vedeli, na katere dejavnosti morajo, šole pa zaradi razširjenega programa prilagajajo urnike.
    Špela Kuralt 8. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovo

    Umrl je Andrej Marinc

    V 95. letu starosti je umrl nekdanji predsednik slovenskega izvršnega sveta.
    Ali Žerdin 8. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Nemška košarkarska reprezentanca

    Nemci na moškem izletu: Imamo načrt za Slovence, ki živijo le od Luke Dončića

    Dennis Schröder in Franz Wagner glavna aduta nemških košarkarjev, ki bodo skušali jutri v četrtfinalu EP ustaviti Slovence. V reprezentančnem hotelu tudi žene.
    Miha Šimnovec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Izginotje Grete Thunberg

    Gre za simptomatični odziv na dejstvo, da je Greta Thunberg odrasla – odrasla v aktivistko, ki razume, da ne gre le za okoljsko, temveč politično vprašanje.
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Povezovanje trgov kapitala

    Kaj regijska integracija trgov prinaša vlagateljem

    Najprej je treba uskladiti pravila na vladni ravni, potem sledi operativno sodelovanje borz.
    Nejc Gole 9. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Drzna Amerika in previdna Evropa

    Razlike med ameriškim in evropskim načinom razmišljanja v svetu kapitala izvirajo iz pravne ureditve, zgodovine in kulture.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Magazin  |  Zanimivosti
    Srbija

    Pobegli bizon že več dni uživa v lastni pustolovščini

    Bizon je z območja narodnega parka Fruška gora v Srbiji pobegnil pred tremi dnevi.
    9. 9. 2025 | 18:42
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Analiza

    New York oddaljen od Brda veliko več kot 7000 km

    Slovenska reprezentanca septembra odpovedala proti Švedski in Švici. Podoba z lanskega eura le prijeten spomin. Mesec dni do naslednjega izziva v Prištini.
    Jernej Suhadolnik 9. 9. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    V Franciji spet vladna kriza

    Macron se bo moral bolj ukvarjati z lastnim preživetjem kakor z Ukrajino

    Francoski predsednik se mora odločiti za novega premiera, razpustiti parlament, ali pa končati predsedniško pot.
    Tone Hočevar 9. 9. 2025 | 18:06
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Turčija z izjemnim Sengünom prvi polfinalist eurobasketa

    Košarkarji Turčije so v prvem četrtfinalnem obračunu evropskega prvenstva v košarki premagali reprezentante Poljske. Zvečer se srečata Litva in Grčija.
    9. 9. 2025 | 18:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Kapetan junaških risov zdaj tudi z oznako C med zmaji

    V petek začetek nove sezone v razširjeni avstrijski ligi, Olimpija z visokimi cilji, močnim moštvom in bogatim spremljevalnim sporedom.
    Siniša Uroševič 9. 9. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    V Franciji spet vladna kriza

    Macron se bo moral bolj ukvarjati z lastnim preživetjem kakor z Ukrajino

    Francoski predsednik se mora odločiti za novega premiera, razpustiti parlament, ali pa končati predsedniško pot.
    Tone Hočevar 9. 9. 2025 | 18:06
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Turčija z izjemnim Sengünom prvi polfinalist eurobasketa

    Košarkarji Turčije so v prvem četrtfinalnem obračunu evropskega prvenstva v košarki premagali reprezentante Poljske. Zvečer se srečata Litva in Grčija.
    9. 9. 2025 | 18:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Kapetan junaških risov zdaj tudi z oznako C med zmaji

    V petek začetek nove sezone v razširjeni avstrijski ligi, Olimpija z visokimi cilji, močnim moštvom in bogatim spremljevalnim sporedom.
    Siniša Uroševič 9. 9. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    PAMETNI POMOČNIKI

    Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Vredno branja

    Digitalna revolucija v elegantni podobi

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več

