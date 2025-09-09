Kapetan junaških risov zdaj tudi z oznako C med zmaji

V nadaljevanju preberite:

Pred vrati je nova sezona v razširjeni avstrijski hokejski ligi, v kateri še naprej slovenske barve predstavljajo Olimpijini hokejisti. Ti so se okrepili, zdaj imajo novega kanadskega trenerja, za kapetana pa so izbrali Roberta Saboliča, ki je to vlogo odlično nazadnje opravljal pri reprezentanci. Pripada jeseniški hokejski šoli, je bil še kdo pred njim iz Podmežakle kapetan zmajev? Kako je direktor kluba Anže Ulčar obrazložil prihod tujih okrepitev? Bo kanadski vlagatelj Alexandre Lefebvre obiskal petkovo tivolsko premiero? Kakšen bo spremljevalni spored in kateri znan Olimpijin navijač bo pel na novem velikem odru?