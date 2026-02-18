Kar 17 zgrešenih strelov je bilo za hitre Slovenke preveč

Francoske biatlonke so postale olimpijske prvakinje v štafetni preizkušnji 4 x 6 km v Anterselvi. V postavi Camile Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon in Julia Simon so potrdile vlogo favoritinj in slavile 51 sekund pred Švedsko in 1:07 minute pred Norveško. Slovenska četverica je na strelišču nastopila slabo in zasedla 16. mesto.

FOTO: Matej Družnik

Slovenke so preizkušnjo končale pet minut za zmagovalkami, skupaj so morale kar šestkrat v kazenski krog ob 11 popravah na strelišču. Prva je na pot krenila Lena Repinc in s tremi popravami predala kot 12. z zaostankom pol minute, Anamariji Lampič je streljanje leže steklo, nato pa je imela velike težave pri streljanju stoje in dvakrat je morala v kazenski krog.

Manci Caserman je predala šele kot 15. z zaostankom 1:20 minute, takrat se je naredila luknja do tekmovalk iz prve deseterice, mlada slovenska biatlonka pa je z le dvema popravama dobro opravila delo na strelišču in Poloni Klemenčič predala na 13. mestu (+2:47). Najboljša Slovenka na letošnjih ZOI je bila v igri za deseterico, a ujela slab strelski dan stoje, saj je morala ob sedmih zgrešenih strelih kar štirikrat v kazenski krog.

FOTO: Matej Družnik

»Če bi sama vedela, kaj je šlo narobe, bi bilo dobro. Trudila in poskušala sem, ni mi bilo povsem jasno, kaj se dogaja. Streljala sem kot ponavadi, ampak tarče niso padale. Vmes sem se skušala popraviti v položaju, ampak mi žal ni šlo. Na progi sem se počutila res dobro in hitro. Ne zdi se mi, da bi šla v drugem krogu prehitro in bi bila to težava. Skušala sem zmanjševati zaostanek za ostalimi ekipami, morda je bila to napaka,« je zadnji olimpijski nastop ocenila Klemenčičeva.

V boju za zmago je bilo v prvih dveh predajah precej sprememb na prvih treh mestih, nato pa so se Francozinje odlepile ter zasluženo slavile naslov in osvojile peto kolajno na letošnjih OI. Za preostali kolajni so bile v igri štiri reprezentance, v zadnji predaji pa sta Švedinja in Norvežanka izkoristili težave Čehinje, Vanessa Voigt pa je bila kljub natančnem streljanju prepočasna v smučini. Švedska je na koncu zaostala 51 sekund, Norveška pa 1:07 minute.

Do konca biatlonskega sporeda bosta na vrsti še tekmi s skupinskim startom. V petek (14.15) bodo na 15 km tekmovali moški z edinim Slovencem Jakovom Fakom, ženska preizkušnja na 12,5 km brez slovenske udeležbe pa bo v soboto ob 14.15.