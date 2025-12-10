  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Kar se je napovedovalo, se je tudi uresničilo: nemški as izgubil mesto v ekipi

    Stefan Horngacher, glavni trener nemške reprezentance v smučarskih skokih, je za tekmovanje v Klingenthalu opravil rošado v moštvu.
    Karl Geiger ne bo tekmoval v Klingenthalu. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
    Galerija
    Karl Geiger ne bo tekmoval v Klingenthalu. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
    Miha Šimnovec
    10. 12. 2025 | 13:11
    10. 12. 2025 | 13:14
    2:05
    A+A-

    Kar se je napovedovalo, se je tudi uresničilo. Karl Geiger je ostal brez mesta v nemški ekipi za tridnevno tekmovanje za svetovni pokal ta konec tedna na veliki skakalnici v Klingenthalu.

    image_alt
    Hrgota: Domen Prevc? Morda je to tudi skrival pred nami

    Glavni trener nemške reprezentance Stefan Horngacher je sporočil, da bo 32-letni Bavarec izpustil preizkušnji v areni Vogtland in se v tem času posvetil tehnični pripravi. »Karl bo dneve izkoristil za trening pod vodstvom Maxa Mechlerja. Optimizirati bo skušal svojo skakalno tehniko. V ekipo za svetovni pokal bo namesto njega vskočil Luca Roth,« je Horngacher pojasnil v izjavi za Nemško smučarsko zvezo (DSV).

    Geiger je imel minuli konec tedna v Visli, kjer je na obeh tekmah zmagal slovenski as Domen Prevc, velike težave, saj je obakrat izpadel že v kvalifikacijah. Najboljšo uvrstitev v tej sezoni je dosegel v Lillehammerju, kjer je končal na 23. mestu.

    Wellinger treniral v Ramsauu

    Priložnost pa bo znova dobil Andreas Wellinger. Po Horngacherjevih besedah olimpijski prvak s srednje naprave v Pjongčangu iz leta 2018 ni tako daleč od želene ravni, kot bi lahko sklepali po zadnjih rezultatih. Wellinger je pred Klingenthalom opravil dodatne treninge v Ramsauu pod vodstvom trenerja Andreasa Mitterja, kjer naj bi po selektorjevih besedah pokazal že prav spodbudne skoke.

    V ekipi za domačo tekmo na saškem bodo ob Wellingerju in Rothu tudi zdaj najbolj vroči nemški skakalec Philipp Raimund, ki je že zbral več uvrstitev na zmagovalni oder, ter Felix Hoffmann in Pius Paschke.

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Stefan Kraft sporočil veselo novico

    Avstrijski skakalni zvezdnik in žena Marisa sta se razveselila rojstva prvega otroka.
    Miha Šimnovec 9. 12. 2025 | 17:41
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Robertom Hrgoto

    Hrgota: Domen Prevc? Morda je to tudi skrival pred nami

    Glavni trener slovenske moške skakalne vrste Robert Hrgota o uspešnem štartu v olimpijsko zimo, nosilcu rumene majice Anžetu Lanišku, tekmecih, opremi ...
    Miha Šimnovec 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nemškima skakalnima zvezdnikoma grozi črni scenarij

    Karlu Geigerju in Andreasu Wellingerju na začetku olimpijske sezone za svetovni pokal v smučarskih skokih nikakor ne gre po načrtih in željah.
    Miha Šimnovec 8. 12. 2025 | 21:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nekdanji Petrov veliki tekmec: Nika dala najboljši odgovor na diskvalifikacijo

    V Visli dvojno slovensko zmagoslavje: Prevčeva pred Vodanovo. Danes veliko boljše volje kot včeraj, reprezentančna kolegica pa je ni prestrašila.
    Miha Šimnovec 5. 12. 2025 | 19:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tega ne bi privoščil nikomur, izbral bi tudi dres z diamanti

    Anže Lanišek s poletnim kombinezonom do rumene majice vodilnega v smučarskih skokih, ki jo bo ta konec tedna v Visli prvič branil brez brkov.
    Miha Šimnovec 5. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Avstrijskemu rekorderju se ni uresničil idealni scenarij

    Stefan Kraft bo po Ruki izpustil tudi tekmovanje za svetovni pokal na veliki skakalnici v Visli.
    Miha Šimnovec 3. 12. 2025 | 23:26
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: V tistem hipu sem pomislil: Le kaj mi je bilo tega treba?

    Domen Prevc o uspešnem štartu v olimpijsko zimo v smučarskih skokih, padcu v Falunu, Anžetu Lanišku, severnem siju, Božičku, pričakovanjih za Vislo ...
    Miha Šimnovec 2. 12. 2025 | 19:48
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zdi se, da so odgovorni v skokih izgubili kompas, Avstrijka zahteva spremembe

    Slovenski smučarski skakalci so se na olimpijski generalki v Predazzu predstavili v lepi moštveni luči. Zaradi poškodb že tri vrhunske športnice končale sezono.
    Miha Šimnovec 22. 9. 2025 | 19:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V ZDA Slovenija pošilja četrtega veleposlanika v petih letih

    Že tretji slovenski veleposlanik v ZDA zapored predčasno končuje svoj mandat.
    Uroš Esih 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ukrep za lažji prehod v upokojitev

    Od januarja: Starejši od 58 let ali s 35 leti pokojninske dobe bodo lahko predlagali, da bi delali 80 odstotkov časa za 90 odstotkov plače in polne prispevke.
    Barbara Hočevar 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Državna sekretarka Melita Gabrič namesto Iztoka Mirošiča v Washigton

    Predsednica republike Nataša Pirc Musar po neuradnih informacijah blokira napotitev aktualnega veleposlanika iz ZDA v Rim.
    Uroš Esih 9. 12. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Luka Gabrovšek

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Miran Varga 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več

    smučarski skoki

    smučarski skokiKarl GeigerAndreas WellingerStefan HorngacherKlingenthal

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Tudi Mbappe bo reševal trenerjevo kožo

    Kylian Mbappe lahko nastopi na nocojšnjem derbiju lige prvakov proti Manchester Cityju. Poraz bi odnesel trenerja Xabija Alonsa.
    10. 12. 2025 | 15:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poseg v zasebnost

    V ZDA bi preverjali družbena omrežja turistov

    Ameriške oblasti bi od turistov po novem zahtevale, še druge osebne podatke, kot na prime osebne podatke družinskih članov.
    10. 12. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Brigitte Macron

    Prva dama Francije žaljivo nad aktivistke

    Aktivistke so protestirale proti igralcu Abittanu zaradi obtožb o posilstvu, čeprav je bil postopek leta 2024 končan zaradi pomanjkanja dokazov.
    10. 12. 2025 | 14:17
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Drzna tatvina

    Prijeli štiri domnevne vlomilce, ki so izruvali sef v Dragomeru

    Peterica storilcev je iz stanovanjske hiše odnesla 300-kilogramski sef. Štirje osumljenci prihajajo z območja Novega mesta, petega še niso identificirali.
    10. 12. 2025 | 14:17
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Novinarska konferenca rdečih bikov

    Primož Roglič bo izpustil Giro in Tour ter lovil peto Vuelto

    Red Bull Bora Hansgrohebo je razkril tekmovalne načrte v letu 2026. Zasavski orel bo kapetan rdečih bikov v Španiji, Francija pripada Evenepoelu in Lipowitzu.
    Miha Hočevar 10. 12. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Brigitte Macron

    Prva dama Francije žaljivo nad aktivistke

    Aktivistke so protestirale proti igralcu Abittanu zaradi obtožb o posilstvu, čeprav je bil postopek leta 2024 končan zaradi pomanjkanja dokazov.
    10. 12. 2025 | 14:17
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Drzna tatvina

    Prijeli štiri domnevne vlomilce, ki so izruvali sef v Dragomeru

    Peterica storilcev je iz stanovanjske hiše odnesla 300-kilogramski sef. Štirje osumljenci prihajajo z območja Novega mesta, petega še niso identificirali.
    10. 12. 2025 | 14:17
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Novinarska konferenca rdečih bikov

    Primož Roglič bo izpustil Giro in Tour ter lovil peto Vuelto

    Red Bull Bora Hansgrohebo je razkril tekmovalne načrte v letu 2026. Zasavski orel bo kapetan rdečih bikov v Španiji, Francija pripada Evenepoelu in Lipowitzu.
    Miha Hočevar 10. 12. 2025 | 14:07
    Preberite več
