Kar se je napovedovalo, se je tudi uresničilo: nemški as izgubil mesto v ekipi

Kar se je napovedovalo, se je tudi uresničilo. Karl Geiger je ostal brez mesta v nemški ekipi za tridnevno tekmovanje za svetovni pokal ta konec tedna na veliki skakalnici v Klingenthalu.

Glavni trener nemške reprezentance Stefan Horngacher je sporočil, da bo 32-letni Bavarec izpustil preizkušnji v areni Vogtland in se v tem času posvetil tehnični pripravi. »Karl bo dneve izkoristil za trening pod vodstvom Maxa Mechlerja. Optimizirati bo skušal svojo skakalno tehniko. V ekipo za svetovni pokal bo namesto njega vskočil Luca Roth,« je Horngacher pojasnil v izjavi za Nemško smučarsko zvezo (DSV).

Geiger je imel minuli konec tedna v Visli, kjer je na obeh tekmah zmagal slovenski as Domen Prevc, velike težave, saj je obakrat izpadel že v kvalifikacijah. Najboljšo uvrstitev v tej sezoni je dosegel v Lillehammerju, kjer je končal na 23. mestu.

Wellinger treniral v Ramsauu

Priložnost pa bo znova dobil Andreas Wellinger. Po Horngacherjevih besedah olimpijski prvak s srednje naprave v Pjongčangu iz leta 2018 ni tako daleč od želene ravni, kot bi lahko sklepali po zadnjih rezultatih. Wellinger je pred Klingenthalom opravil dodatne treninge v Ramsauu pod vodstvom trenerja Andreasa Mitterja, kjer naj bi po selektorjevih besedah pokazal že prav spodbudne skoke.

V ekipi za domačo tekmo na saškem bodo ob Wellingerju in Rothu tudi zdaj najbolj vroči nemški skakalec Philipp Raimund, ki je že zbral več uvrstitev na zmagovalni oder, ter Felix Hoffmann in Pius Paschke.