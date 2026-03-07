  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Karavana asov uživa v Kranjski Gori

Norveški Brazilec potrdil sijajno olimpijsko formo, naš Kranjec v slogu sezone. Tudi tujci navdušeni nad imenitno progo navzlic visokim temperaturam.
Lucas Pinheiro Braathen se je v Kranjski Gori imenitno počutil. FOTOGRAFIJI: Jure Makovec/AFP
Galerija
Lucas Pinheiro Braathen se je v Kranjski Gori imenitno počutil. FOTOGRAFIJI: Jure Makovec/AFP
Siniša Uroševič
7. 3. 2026 | 15:54
4:45
A+A-

Ponavadi je v športni javnosti tako, da smučarske tekme po koncu največjega tekmovanja v sezoni, to je ponavadi sredi februarja, ne privabljajo več posebnega zanimanja. Letošnja zgodba pa je še sploh posebna, saj je šlo za zimo olimpijskih iger, po katerih občinstvo zanimajo liga prvakov, nacionalna nogometna prvenstva, začetek sezone v formuli 1, med zimskimi panogami pa v slovenskem prostoru predvsem smučarski skoki. A tudi Pokal Vitranc, že 65. po vrsti, je na veleslalomski tekmi pritegnil pozornost – 6500 navzočih je pod podkorensko strmino videlo novi podvig olimpijskega zmagovalca Lucasa Pinheira Braathna ter realno 11. mesto domačega aduta Žana Kranjca.

Tudi manj vneti spremljevalci slovenskega smučarskega utripa dobro vedo, da vodilni adut zadnjega desetletja pri moški alpski izbrani vrsti še naprej vztraja v boju za najboljšimi veleslalomisti na svetu, zlepa pa se jim v zadnjih dveh sezonah ne more tako vidno približati kot nekoč: ko je osvojil olimpijsko kolajno, zmagoval in zbiral uvrstitve na stopničke. Njegova najvišja uvrstitev v Kranjski Gori je bila pred tremi leti 4. mesto, po 9. na uvodni progi je bil tokrat ob koncu 11.  

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Smučanje je postalo drag špas, skoki so precej cenejši

Tone Vogrinec, prvi režiser slovenske smučarske pravljice, za Delo o krizi reprezentance, vzponu skokov in prihodnosti Vitranca.
Siniša Uroševič 6. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Žan Kranjec: Najlepše je v Kranjski Gori

Ob koncu tedna 65. pokal Vitranc. V sobotnem veleslalomu Žan Kranjec in Miha Oserban, v nedeljskem slalomu le slednji.
Siniša Uroševič 5. 3. 2026 | 09:46
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Pokal Vitranc dobil zeleno luč

Snežna kontrola Fis je odobrila organizacijo tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori. Prva preizkušnja za moške bo na sporedu 7. marca.
26. 2. 2026 | 13:42
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles

Luka Dončić naj bi razdrl zaroko in že sprožil sodni postopek

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić naj bi se razšel z dolgoletno partnerko Anamario Goltes in že sprožil začetek sodnega postopka glede skrbi za hčeri.
7. 3. 2026 | 05:30
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Bližnji vzhod

Koliko Slovencev ima nepremičnine v Dubaju in kdo so?

Med ponedeljkom in četrtkom je bilo na dubajskem nepremičninskem trgu sklenjenih 1728 transakcij v skupni vrednosti 1,2 milijarde evrov.
Nejc Gole, Pija Kapitanovič 6. 3. 2026 | 10:41
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Gorništvo

Nesreča v gorah postala uboj – tragedija v Avstriji razburila slovenske gornike

Pri izreku precej mile kazni ob tako hudih obtožbah je sodnik upošteval predsodke medijev in izgubo partnerice.
Tina Horvat 6. 3. 2026 | 06:20
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Podražitve

Drastične podražitve pogonskih goriv po Evropi

Rezervoar dizla v Nemčiji v štirih dnevih dražji za 12 evrov, rezervoar bencina pa za sedem evrov.
Karel Lipnik 6. 3. 2026 | 16:26
Preberite več
alpsko smučanjepokal VitrancLucas Pinheiro BraathenŽan Kranjec

Novice  |  Črna kronika
Dalmacija

V nesreči s čolnom poškodovan Slovenec

Čoln je nasedel v zalivu Pečeno na otoku Iž po vsej dolžini trupa, na plovilu pa ni večjih poškodb.
7. 3. 2026 | 18:14
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Lahti

V živo:      V živo: Domen Prevc je danes dovolj težak in se bori za zmago

Po prvi seriji tekme skakalcev v Lahtiju vodi Rjoju Kobajaši. Domen Prevc je že potrdil veliki kristalni globus, danes pa se bori za 14. zmago v sezoni.
Matic Rupnik 7. 3. 2026 | 17:50
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Strade Bianche

Bele ceste so najljubše igrišče Tadeja Pogačarja

Slovenski šampion je sezono 2026 odprl z izjemno predstavo in rekordno četrto zmago na dirki Strade Bianche.
Miha Hočevar 7. 3. 2026 | 17:22
Preberite več
Novice  |  Svet
Spor med Madžarsko in Ukrajino

Madžarska zasegla ukrajinska vozila z okoli 70 milijoni in zlatimi palicami

Do zasega ukrajinskih oklepnih vozil je prišlo po tem, ko je Volodimir Zelenski Viktorju Orbanu zagrozil s fizičnim nasiljem ukrajinske vojske.
7. 3. 2026 | 16:36
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Karavana asov uživa v Kranjski Gori

Norveški Brazilec potrdil sijajno olimpijsko formo, naš Kranjec v slogu sezone. Tudi tujci navdušeni nad imenitno progo navzlic visokim temperaturam.
S prizorišča:Siniša Uroševič 7. 3. 2026 | 15:54
Preberite več
