Karavana asov uživa v Kranjski Gori

Ponavadi je v športni javnosti tako, da smučarske tekme po koncu največjega tekmovanja v sezoni, to je ponavadi sredi februarja, ne privabljajo več posebnega zanimanja. Letošnja zgodba pa je še sploh posebna, saj je šlo za zimo olimpijskih iger, po katerih občinstvo zanimajo liga prvakov, nacionalna nogometna prvenstva, začetek sezone v formuli 1, med zimskimi panogami pa v slovenskem prostoru predvsem smučarski skoki. A tudi Pokal Vitranc, že 65. po vrsti, je na veleslalomski tekmi pritegnil pozornost – 6500 navzočih je pod podkorensko strmino videlo novi podvig olimpijskega zmagovalca Lucasa Pinheira Braathna ter realno 11. mesto domačega aduta Žana Kranjca.

Tudi manj vneti spremljevalci slovenskega smučarskega utripa dobro vedo, da vodilni adut zadnjega desetletja pri moški alpski izbrani vrsti še naprej vztraja v boju za najboljšimi veleslalomisti na svetu, zlepa pa se jim v zadnjih dveh sezonah ne more tako vidno približati kot nekoč: ko je osvojil olimpijsko kolajno, zmagoval in zbiral uvrstitve na stopničke. Njegova najvišja uvrstitev v Kranjski Gori je bila pred tremi leti 4. mesto, po 9. na uvodni progi je bil tokrat ob koncu 11.