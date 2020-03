Katalonski gospod biatlon z rumeno kožo

Ljubljana



- Če je gospod podporočnik po vojaškem činu petkratni olimpijski zmagovalec in trinajstkratni svetovni prvak, potem gotovo ni od muh. Pa še nekaj je pri legendarnem biatloncu, ki je konec tedna sklenil svojo bogato športno pot, zanimivo, ne prihaja iz alpskega dela Francije, temveč izpod Pirenejev, iz departmaja Vzhodni Pireneji ob španski meji. Torej, iz, kar napišimo tako, katalonskega dela Francije.Ko smo pred leti na tekmovanju za svetovni pokal na Pokljuki vprašali Fourcada, kako da se je pod Pireneji odločil za biatlon in ne recimo za tam bolj priljubljeni ragbi, nam je 31-letnik odgovoril: »Z biatlonom se je začel ubadati moj starejši brat, sam sem mu le sledil.« Sveže upokojeni biatlonec, ki s partnericoin hčerkama, štiriletnoin dveletno, živi v kraju La Llagonne, je sedemkratni, zaporedni skupni zmagovalec svetovnega pokala (2012–18).V pravkar končani sezoni mu je prav na zadnji tekmi v zasledovanju na 12,5 km za dan skrajšanega programa v Kontiolahtiju Norvežanza dve samcati točki odnesel skupno zmagoslavje.Pa čeprav je Fourcade v svojem labodjem spevu zmagal. Francoz je sicer v svetovnem pokalu, član biatlonskega cirkusa je bil trinajst sezon, zbral 83 zmag in bil skupaj s štafetami na stopničkah v 186 primerih, ima tudi 26 malih kristalnih globusov.S 83 posamičnimi zmagami je na večni lestvici na drugem mestu za slovitim Norvežanom(95). Seveda ima v svoji zakladnici cel kup osebnih in svetovnih rekordnih znamk, zanimiv je ta, da je v kar štirih sezonah osvojil tako veliki kristalni globus za skupno zmago kot tudi vse štiri male kristalne za posamične discipline.No, da ne bomo le biatlonsko ozko naravnani, Fourcade je po odličjih na olimpijskih igrah, že omenjenih petih zlatih ter še dveh srebrnih, najuspešnejši francoski olimpijec v zgodovini.Bil je znan kot neizprosen tekmovalec, hiter tekač, ko mu je na strelišču šlo, pa je tudi tarče zadeval skoraj rafalno hitro. Nič čudnega, da so ga poimenovali Monsieur Biathlon (Gospod biatlon). A zdaj je smuči in puško postavil v kot. Nekateri, kar večje število jih je, so bili nad odločitvijo šampiona presenečeni, a prave motivacije po vseh teh uspehih je očitno zmanjkalo.»Na športni poti sem osvojil več, kot sem si sploh mislil, da bom,« omenja biatlonec, ki je bil taktično do skrajnosti pretkan, v zasledovalnih tekmah in preizkušnjah s skupinskim štartom se je kar poigraval s tekmeci.Rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu je nosil kot drugo kožo, a v zadnjih dveh zimah si je skupno zmago pritekel in pristreljal novi norveški biatlonski čudež Johannes Thingnes Bø.Fourcade je bil velik borec proti prepovedanim poživilom, s svojo karizmatično osebnostjo in ostrim mnenjem je bil v prvih vrstah kritikov, seveda predvsem ruskih tekmovalcev.