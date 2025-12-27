Velika tekmica Nike Prevc bo presenetljivo končala kariero

Nemška smučarska skakalka Katharina Schmid je na novinarski konferenci nemške smučarske zveze napovedala konec kariere po sezoni 2025/26, je poročala Nemška tiskovna agencija (DPA).

»Odločila sem se končati športno pot po tej sezoni. Zelo sem hvaležna, da sem lahko odraščala s tem športom in ga pomagala razvijati,« je dejala dan pred začetkom moške turneje štirih skakalnic. Ženska turneja naj bi zaživela decembra prihodnje leto, a tudi to ne bo spremenilo njene odločitve. »Ogromno sem doživela in izkusila. Del ekipe sem od svojega 15. leta,« je dodala 29-letna tekmovalka, rojena s priimkom Althaus.

Tudi z Niko Prevc je Katharina Schmid kar nekajkrat skupaj stala na odru za zmagovalke. FOTO: Barbara Gindl/AFP

Velja za eno najuspešnejših skakalk v zgodovini s sedmimi svetovnimi naslovi in dvema srebrnima olimpijskima kolajnama. Olimpijsko zbirko bo poskusila obogatiti na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji, konec sezone pa bi kaj lahko na Norveškem in v Planici dosegla še en svoj cilj – preletela mejo 200 metrov.

Tekmovalka, ki se neutrudno bori tudi za enakost spolov, je bila nazadnje na stopničkah v svetovnem pokalu pred šestimi dnevi v Engelbergu, kjer je zmago slavila Slovenka Nika Prevc, druga v razvrstitvi svetovnega pokala in dvakratna zaporedna zmagovalka prihajajoče turneje dveh večerov, zdajšnje različice ženske novoletne turneje.