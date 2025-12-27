  • Delo mediji d.o.o.
    Velika tekmica Nike Prevc bo presenetljivo končala kariero

    Nemška skakalna zvezdnica je dan pred začetkom novoletne turneje naznanila, da bo po koncu sezone sklenila športno pot.
    Katharina Schmid je v smučarskih skokih pustila velik pečat. FOTO: Fredrik Sandberg/Reuters
    Katharina Schmid je v smučarskih skokih pustila velik pečat. FOTO: Fredrik Sandberg/Reuters
    M. Ru., STA
    27. 12. 2025 | 18:40
    27. 12. 2025 | 19:17
    1:49
    Nemška smučarska skakalka Katharina Schmid je na novinarski konferenci nemške smučarske zveze napovedala konec kariere po sezoni 2025/26, je poročala Nemška tiskovna agencija (DPA). 

    Legendarni Noriaki Kasai še ni rekel zadnje, želi si na olimpijske igre

    »Odločila sem se končati športno pot po tej sezoni. Zelo sem hvaležna, da sem lahko odraščala s tem športom in ga pomagala razvijati,« je dejala dan pred začetkom moške turneje štirih skakalnic. Ženska turneja naj bi zaživela decembra prihodnje leto, a tudi to ne bo spremenilo njene odločitve. »Ogromno sem doživela in izkusila. Del ekipe sem od svojega 15. leta,« je dodala 29-letna tekmovalka, rojena s priimkom Althaus.

    Tudi z Niko Prevc je Katharina Schmid kar nekajkrat skupaj stala na odru za zmagovalke. FOTO: Barbara Gindl/AFP
    Tudi z Niko Prevc je Katharina Schmid kar nekajkrat skupaj stala na odru za zmagovalke. FOTO: Barbara Gindl/AFP

    Velja za eno najuspešnejših skakalk v zgodovini s sedmimi svetovnimi naslovi in dvema srebrnima olimpijskima kolajnama. Olimpijsko zbirko bo poskusila obogatiti na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji, konec sezone pa bi kaj lahko na Norveškem in v Planici dosegla še en svoj cilj – preletela mejo 200 metrov.

    Tekmovalka, ki se neutrudno bori tudi za enakost spolov, je bila nazadnje na stopničkah v svetovnem pokalu pred šestimi dnevi v Engelbergu, kjer je zmago slavila Slovenka Nika Prevc, druga v razvrstitvi svetovnega pokala in dvakratna zaporedna zmagovalka prihajajoče turneje dveh večerov, zdajšnje različice ženske novoletne turneje.

