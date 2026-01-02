Ena najboljših avstrijskih smučark zaradi hude poškodbe brez olimpijskih iger

Avstrijska alpska smučarka Katharina Liensberger je že končala sezono, potem ko si je na treningu veleslaloma na smučišču St. Michael/Lungau težje poškodovala koleno, so sporočili z Mednarodne smučarske zveze. Svetovna prvakinja v slalomu iz leta 2021 bo zaradi zloma kosti, poškodovane vezi in počenega meniskusa v desnem kolenu morala na operacijo.

Osemindvajsetletna tekmovalka je pred dnevi v Semmeringu prišla do najboljšega izida te sezone v svetovnem pokalu, ko je bila četrta v slalomu. Ta konec tedna bi morala nastopiti v Kranjski Gori tako v veleslalomu kot v slalomu.

Liensberger bi bila tudi avstrijsko orožje na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo prihodnji mesec, a ji za zdaj ne bo uspelo dodati žlahtnih olimpijskih kovin v svojo zbirko. Pred štirimi leti je bila v Pekingu srebrna v slalomu in zlata v ekipni paralelni tekmi.