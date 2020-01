Kazalo je, da gre na bolje, toda ...

Težave v počepu

Na tekmo šesterica Slovencev Slovenci so uspešno prestali kvalifikacije za današnjo tekmo v dolini Fiemme. Vsa šesterica se je prebila na tekmo, najboljši pa je bil Cene Prevc, ki je na srednji skakalnici s 100 metri in 132,7 točke zasedel četrto mesto. V kvalifikacijah je bil najboljši Poljak Dawid Kubacki (102,5 m /139,7 točke). Peter Prevc je bil 15. (99,5 m), Anže Lanišek 16. (98 m), Rok Justin 26. (93,5 m), Domen Prevc 32. (92,5 m) in Timi Zajc 35. (94 m).

Ljubljana – V slovenski skakalni reprezentanci je nekaj dolžnikov z začetka sezone, glede na rezultate prejšnje zime je največji gotovo. Potem ko je šla njegova krivulja doslej lepo navzgor, se prvič sooča z rezultatsko krizo. Na uvodnih treh tekmah novoletne turneje je že mislil, da je najhujše prebrodil, a Bischofshofen je spet vse skupaj obrnil na glavo, saj je zasedel 40. mesto.Timi Zajc je sezono 2019/20 začel kot glavni slovenski adut, potem ko je bil naš najboljši v prejšnji zimi, je tudi poleti kazal dobro formo, na tekmah velike nagrade je dosegel dve zmagi, v skupni razvrstitvi pa je osvojil 3. mesto. Na preizkušnjah v Visli in Ruki je s 6. in 8. mestom dobro začel, a kot pravi zdaj, ti uvrstitvi nista bili najbolj realni. »Preden se je sezona začela, sem vedel pri sebi, da nisem v takšni formi, da bi bil lahko povsem pri vrhu, ampak da se bom moral boriti za dober rezultat. Kakšnih 14 dni pred odhodom v Vislo se je krivulja začela obračati navzdol. Vem, da sem zadnji mesec pred tekmami želel preveč dodati, testiral sem druge zagozde in tedaj je forma začela padati, občutki niso bili več pravi. Lahko rečem, da se mi je začetek sezone pošteno posrečil, prvi dve tekmi sta se razpletli vrhunsko glede na to, česa sem bil tedaj sposoben,« je odkrit Zajc, pri katerem pa se je nato realno stanje začelo kazati s tekmama v Nižnjem Tagilu.Na prvi je izpadel v kvalifikacijah, na drugi sicer zasedel 10. mesto, a sledil je niz treh točkovnih ničel ... »Od Rusije naprej se nisem našel. Počep je bil zgrešen in potrebovali smo čas, da smo ugotovili, od kje izvira napaka. Pri skokih pa se je težko čez noč vrniti, treba je iti postopoma,« je Zajc spregovoril o pogosto videni situaciji v skokih, ko tekmovalci ne vedo dobro, zakaj jim gre, kot tudi ne, zakaj jim ne gre. »Zdaj se počasi iščem, spet dobivam prave občutke, tudi vrhunsko opremo bom počasi našel, do konca sezone je vendarle še nekaj časa,« pravi 19-letnik, ki je tudi v težkih časih ohranjal pozitivno razmišljanje.»Vsekakor je bilo zelo težko, ko se nisem uvrstil na tekmo, sem pa takoj začel razmišljati, kaj bom spremenil, kaj bi lahko natreniral, da bi bilo vse skupaj bolje. Tudi po slabem nizu nisem začel obupovati, ampak sem imel še večjo motivacijo. Umiril sem se, nisem živčen, pozitivno sprejemam vse, kar se dogaja,« je pojasnjeval Zajc, ki mu je žarek upanja spet posijal z začetkom novoletne turneje, potem ko je na prvih treh postajah zasedel 24., 18. in 20. mesto. Potem pa je prišel Bischofshofen, ki očitno ni njegov srečni kraj, saj se mu je lani po težavah z zadrgo na rokavu prav tam sfižila kar visoka skupna uvrstitev na novoletni turneji.»Do tekme v Bischofshofnu sem bil spet kar zadovoljen, saj mi je uspelo nekaj boljših skokov v zadnjem obdobju. Kazalo je že, da gre na bolje, toda ... Prišla ja težka skakalnica in zgodilo se je, kar se je. Zdaj spet ne vem, ali so skoki že pravi ali ne, odgovor bo dal Predazzo,« nove odgovore ta konec tedna – danes se bo tekma začela ob 16. uri, jutri ob 16.30 – pričakuje Zajc.