Kazenska kroga odnesla slovenske sanje

Francozi Eric Perrot, Quentin Filon Maillet, Lou Jeanmonnot in Julia Simon so novi olimpijski prvaki v mešani štafeti na 4 x 6 km. Slovenci Anton Vidmar, Lovro Planko, Lena Repinc in Polona Klemenčič so v Anterselvi zasedli 13. mesto, boljšo uvrstitev pa je zapravil moški del ekipe, saj sta morala oba tekmovalca po enkrat v kazenski krog.

Odločitev o kolajnah je padla na zadnjem streljanju. Franciji je prednost na strelišču ubranila Julia Simon.

Za preostali mesti na zmagovalnem odru so se borile tri ekipe. Lisa Vittozi je nalogo opravila brez napake in poskrbela za novo veselje gostiteljev na igrah. Lanski zmagovalki svetovnega pokala, Nemki Franziski Preuss, in Norvežanki Maren Kirkeeide pa so se zatresle roke.

Nemka je prav na koncu v kazenski krog zavila enkrat, Norvežanka pa kar dvakrat in kolajne so bile razdeljene.

Slovenci bi bili lahko precej višje, če moški del ekipe ne bi po enkrat moral v kazenski krog: Vidmar je predal kot 19., Planko kot 18. in položaj sta reševali dekleti. Repinčeva je z enim popravljanjem zgrešenega strela pridobila dve mesti, izjemno hitra pa je bila Klemenčičeva in kljub trem popravam prišla do 13. mesta.

Biatlonci bodo olimpijske boje nadaljevali v torek z moško posamično tekmo na 20 kilometrov.