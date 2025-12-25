Lahko Hannavald dobi naslednika? Najprej bo treba premagati Domna

Novoletna turneja je sveti gral smučarskih skokov, nemška reprezentanca pa tekmo v Oberstdorfu pričakuje v zanimivem položaju. Izkušena Karl Geiger in Andreas Wellinger sta povsem izven forme, zato pa dobro skačeta Philipp Raimund in Felix Hoffmann.

Na zmagovalca novoletne turneje Nemci čakajo vse od januarja 2002, ko se je zmage v prestižnem tekmovanju veselil Sven Hannavald. O svojih upih selektor Stefan Horngacher razmišlja takole: »To nista nova obraza, sta izkušena skakalca, ki sta se s trdim delom pregrizla v sam vrh svetovnega pokala.«

Felix Hoffmann je pri 28 letih skočil v vrh svetovnega pokala.Foto Lisi Niesner/Reuters

Rezultatov pred začetkom turneje noče napovedovati, saj ne želi še povečati pritiska na svoj dvojec, ki skače v bližino zmagovalnega odra na zadnjih tekmah. O favoritih Horngacher razmišlja takole: »Brez dvoma je to Domen Prevc, postavil se je v vlogo absolutnega favorita.«

Horngacher je potrdil, da bosta na tekmi v Oberstdorfu Geiger in Wellinger spet del reprezentance: »Absolutno bosta v ekipi, sta moja najboljša skakalca zadnjih sezon.« Novoletna turneja se bo s kvalifikacijami začela v nedeljo ob 16.30.