Kdo pomaga hokeju? Olimpija zadovoljna z Ljubljano, znane številke

Koledar hokejskih tekem v Ljubljani v zadnjih mesecih razkriva nenavadno preprosto dejstvo: v času, ko številni klubi tarnajo nad podporo okolja, so tribune Tivolija razmeroma dobro polne, kar potrjuje tudi povprečje dobrih 3000 gledalcev na tekmo v sezoni 2025/26, hkrati pa zmaji v evropski primerjavi sodijo med bolje podprte z vidika občinskega denarja. Podatek, da jim mestna občina po zadnjih razpoložljivih številkah letno nameni več sto tisoč evrov in jih to v razpredelnici evropskih hokejskih klubov uvršča na sedmo mesto, odpira vprašanje, kdo v resnici najmočneje podpira hokej in kaj takšna struktura financiranja pove o odnosu mest do športa kot javne dobrine.

Članek razkriva, zakaj v Ljubljani vlada zadovoljstvo, kako živijo klubi v mestih, kot sta Fehervar in Hradec Kralove, ter ali lahko model neposredne občinske podpore dolgoročno preživi tudi zunaj tradicionalnih hokejskih središč. V članku boste našli podrobne številke o denarni podpori hokeju v evropskih mestih, ki so najmočneje naklonjeni tej igri s palico in ploščkom. Kaj pravijo pod Rožnikom in kaj so nam povedali na ljubljanski mestni občini? Tudi to v članku kot tudi številke o obisku tekem klubov v avstrijskem prvenstvu.