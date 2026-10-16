Mikaela Shiffrin preskočila vprašanje o Pogačarju

Mikaela Shiffrin se je morala v hitrem izboru za Eurosport odločiti, koga šteje za najboljšega v različnih športih, ob zadnjem vprašanju pa je poskrbela za zanimiv zasuk.

Pri tenisu ni dolgo razmišljala in izbrala Novaka Đokovića, pri nogometu pa Lionela Messija. Ko je prišlo vprašanje o kolesarstvu, pa se Američanka ni želela odločiti.

»Lahko kakšnega tudi izpustim?« je vprašala in rubriko pustila prazno. Kolesarstva očitno ne spremlja tako podrobno, sicer bi se ji ob takšnem vprašanju verjetno ponudili vsaj imeni legendarnega Eddyja Merckxa in slovenskega asa Tadeja Pogačarja.

Precej bolj odločna je bila nato znova pri avtomobilizmu, kjer je izbrala mladega zvezdnika formule 1 Kimija Antonellija, pri atletiki pa svetovno rekorderko Sydney McLaughlin-Levrone.

Med olimpijci izbrala Bilesovo

Za najboljšo poletno olimpijko je Shiffrinova izbrala ameriško gimnastično zvezdnico Simone Biles. Tudi pri vprašanju o najboljšem predstavniku zimskih športov pa se ni želela odločiti.

Morda tudi zato, ker bi brez težav lahko omenila kar samo sebe. Enaintridesetletna Američanka je s 110 zmagami daleč najuspešnejša alpska smučarka v zgodovini svetovnega pokala, v karieri pa je osvojila tudi tri olimpijske zlate kolajne in šest velikih kristalnih globusov.

Ko je sledilo zadnje vprašanje, kdo je zanjo največji športnik vseh časov ne glede na panogo, se je najprej v šali ponudila kar sama.

»Mikaela Shiffrin,« je odgovorila z nasmehom, nato pa vendarle podala resen odgovor.

Roger Federer.

Federer ji je pomagal po polomu v Pekingu

Izbira švicarskega teniškega velikana ni posebno presenečenje. Shiffrinova je že pred leti razkrila, da ji je Federer pomagal v enem najtežjih obdobij kariere.

Po zanjo zelo poraznih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022, kjer je ostala brez kolajne, jo je Federer med tekmami svetovnega pokala v Lenzerheideju povabil na kosilo s svojo družino.

Svetoval ji je, naj se ob uspehih ne žene takoj za naslednjim ciljem, temveč si vzame čas, pogleda okoli sebe in uživa v doseženem. Shiffrinova je pozneje povedala, da je pogovor prišel ravno v trenutku, ko je takšno spodbudo potrebovala.

Zanimivo je zato, da je v neposrednem teniškem izboru izbrala Đokovića, ko je morala izbrati enega športnika čez vse panoge, pa je njen glas vendarle pripadel Federerju.

Nov hud udarec za Kildeja

Shiffrinova sicer v novo sezono vstopa v precej zahtevnem obdobju tudi v zasebnem življenju. Njen zaročenec Aleksander Aamodt Kilde se je namreč znova huje poškodoval. Med treningom smuka v Čilu je padel in si pretrgal ahilovo tetivo, zato se je vrnil v Innsbruck, kjer bo opravil dodatne preglede in se z zdravniško ekipo odločil o nadaljnjem zdravljenju.

Za 34-letnega Norvežana je to nov hud udarec po dolgotrajnem okrevanju zaradi težkega padca v Wengnu januarja 2024. Po skoraj dveh letih se je novembra lani vrnil v svetovni pokal, vendar se ni uspel vrniti na želeno raven, zato je zaradi vztrajnih težav s hrbtom februarja izpustil tudi olimpijske igre Milano-Cortina 2026.