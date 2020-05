Ker se v Cortini bojijo še večjega finančnega poloma, izsiljujejo FIS

Ljubljana – Cortina d'Ampezzo je znano zimsko-športno središče, ki leži v osrčju Dolomitov na severu Italije. V mestecu živi okrog 6000 prebivalcev, iz (zimskega) spanca pa ga občasno zbudijo posebni dogodki. Ob številnih filmih, ki so jih posneli tam (Rožnati panter, A Place for Lovers, Samo za tvoje oči, Plezalec ...), je kraj z okolico zaslovel predvsem s tekmovanjem za svetovni pokal v ženskem alpskem smučanju.



Čeprav Cortina v teh dneh ne gosti nobene prireditve, v njej vlada posebno vznemirjenje. Nemir so povzročili prireditelji SP v alpskem smučanju, ki si želijo, da bi tamkajšnje boje za naslove svetovnih prvakov v smuku, superveleslalomu, veleslalomu, slalomu in prvič tudi v paralelnem slalomu, ki bi morali biti med 7. in 21. februarjem 2021, zaradi virusne krize preložili za eno leto.



Organizatorje ob domači smučarski zvezi (FISI) podpira tudi italijanski olimpijski komite (CONI), čigar predsednik Giovanni Malago je pristojnim na Mednarodni smučarski zvezi (FIS) že poslal prošnjo za preložitev SP. »Zdi se nam prav, da dovolj zgodaj predlagamo nov termin prvenstva in poskrbimo za jasnost. Upamo na leto 2022,« je poudaril 61-letni Rimljan.



Če bodo odgovorni pri FIS ugodili njihovi prošnji, bi imeli alpski smučarji pozimi 2022 kar dve veliki tekmovanji; februarja olimpijske igre na Kitajskem in mesec pozneje še svetovno prvenstvo. Doslej se je le enkrat zgodilo, da so bile OI in SP v istem letu (1996). Do tega je prišlo zato, ker so imeli 1995. v Sierri Nevadi premalo snega, zaradi česar so prvenstvo preložili za eno leto, ko so bile na sporedu poletne OI v Atlanti.

Z odpovedjo finala so izgubili skoraj dva milijona evrov

»Če bomo imeli oktobra ali novembra spet težave zaradi koronavirusa, bi bilo nemogoče le nekaj mesecev pozneje zagotoviti varnost za vse udeležence,« je opozoril Malago, medtem ko je Gianpietro Ghedina, župan Cortine d'Ampezzo, dodal: »Cortina si zasluži prvenstvo z gledalci in vsemi varnostnimi ukrepi.«



Vse lepo in prav, toda novinarji švicarskega časnika Blick so medtem izbrskali, v katerem grmu tiči zajec (beri: razlog za preložitev SP). »Že z odpovedjo letošnjega finala svetovnega pokala je Cortina izgubila skoraj dva milijona evrov, zdaj se prireditelji bojijo še večjega finančnega poloma. Zato poskušajo izsiljevati FIS,« je pojasnil neimenovani poznavalec razmer.



Dejstvo je, da je SP za mednarodno zvezo bistvenega pomena, nekakšna zlata kura. Hkrati se pri FIS zavedajo, da dve veliki tekmovanji v isti zimi ne bi bili idealni. Zato v Cortini upajo, da jim bodo odgovorni pri FIS, ki so pod pritiskom, priskočili na pomoč z določeno vsoto denarja ali vsaj ustreznim jamstvom



Ker nihče ne ve, ali se bo zgodil drugi val koronavirusa, si želijo organizatorji najpozneje do začetka julija vedeti, pri čem so, medtem ko bi radi vodilni možje pri FIS počakali na razvoj dogodkov in odločitev sprejeli šele septembra. Bodo vendarle našli skupni jezik?