Ker sem še vedno med začetniki, potrebujem tekme

V nadaljevanju preberite:

Ob začetku koledarske jeseni smo se srečali z našo vodilno biatlonko Anamarijo Lampič. Kako so minevali njeni zadnji poletni tednih dolgih priprav? Kako je preživljala prosti čas na višinskih pripravah? S kakšnimi spomini se ozira na olimpijske nastope v smučarskem teku in kako se bo lotila biatlonskega izziva na tem največjem zimskem tekmovanju? Kako to, da je bila letos na poletnih počitnicah v Mehiki brez fanta Boštjana? Kakšen je bil oddih v družbi sestre Tinkare in kako sta doživeli sloviti festival Sziget v Budimpešti?