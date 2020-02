Ker so manjši dolžniki, verjame, da bodo Slovenke napadle dvakrat toliko kot tujke

Vedno merijo na stopničke

V Romuniji tudi Severin Freund

Najboljši smučarski skakalci na svetu so se medtem zbrali v Rasnovu, kjer se bodo jutri (14.00) in pojutrišnjem (12.45) prvič potegovali za točke svetovnega pokala. Med Slovenci bodo v današnjih kvalifikacijah (12.00) nastopili Žiga Jelar, Rok Justin, Jurij Tepeš ter brata Cene in Peter Prevc, po debelem letu dni pa se bo med elito predstavil tudi nemški zvezdnik Severin Freund.

Ljubljana – Na Ljubnem, kjer se bodo ta konec tedna med seboj merile najboljše smučarske skakalke na svetu, bo prireditev v znamenju številke devet. To bo namreč že deveto tekmovanje za svetovni pokal v ženskih skokih na srednji napravi pod Rajhovko (HS-94), v jutrišnjih kvalifikacijah (14.00) pa bo – zanimivo – nastopilo tudi devet Slovenk.Ob že bolj ali manj uveljavljenih reprezentantkah(8. v skupnem seštevku svetovnega pokala),(10.),(23.),(29.),(35.) in(46.) se bodo poskušale na nedeljsko posamično tekmo (11.30) – v soboto bo na sporedu ekipna preizkušnja (11.30) – uvrstiti šein, ki bo pri sedemnajstih letih prestala ognjeni krst med svetovno elito.»Zaradi tega jo čaka dodatni program,« je z nasmeškom zaupal glavni trener slovenske vrstein priznal, da ga pred tokratnimi preizkušnjami na Ljubnem stiska še bolj kot običajno. »Pričakujem, da tuje tekmovalke ne bodo nič kaj bolj prizanesljive do nas in da bodo znova napadle na vso moč. Toda glede na to, da smo manjši dolžniki v tej sezoni, verjamem, da bodo naša dekleta napadla dvakrat toliko. Želim, da bi naredila čim manj napak, naš cilj pa so vedno stopničke,« je poudaril 44-letni Žirovec.Na včerajšnjem treningu na Rajhovki je šlo najbolje od nog Emi Klinec, ki je tudi naša najvišje uvrščena skakalka v svetovnem pokalu. »Na Ljubnem bom tekmovala šele tretjič, obakrat doslej mi je šlo dobro, kar mi vliva optimizem. Po treningu v Planici in na Ljubnem so v meni spet dobri občutki,« je dobro razpoložena 21-letna skakalka skakalka iz Poljan nad Škofjo Loko.