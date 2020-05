Ker so v težavah, morajo odslej gledati na vsak evro

Slovenski skakalci so v pokalu narodov 2019/20 zasedli 5. mesto.

Naš najboljši reprezentant je bil Peter Prevc na skupnem 8. mestu.

Slovenski kombinatorci v svetovnem pokalu niso osvojili nobene točke.

Ob Tepešu iz ekipe B izpadel tudi Hvala

Hvaležni Bahunu in Finžgarju

Člani odbora za skoke in nordijsko kombinacijo so Draga Bahuna, dolgoletnega predsednika organizacijskega komiteja Planica, in njegovega generalnega sekretarja Primoža Finžgarja, ki sta se poslovila s svojih položajev, predlagali za prejetje kipca Bloškega smučarja.

Bonuse bodo izplačali do konca tega leta

138.000

evrov bi za svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Planici dobili od televizijskih pravic

Ljubljana – Kot je bilo pričakovati, so člani odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) sprejeli poročila reprezentančnih selekcij za predčasno končano sezono 2019/20. Vse lepo in prav, malce zbode v oči le, da so jih »požegnali« brez pripomb, saj bi se kakšna – roko na srce – vendarle našla.Da ne bo pomote; pri tem nikakor ne gre za iskanje dlake v jajcu, dejstvo pa je, da mora v vrhunskem športu vsak, ki hoče biti v vrhu (kamor odkrito merijo tudi v našem taboru), čim bolj stremeti k popolnosti.Brez pripomb so odgovorni sprejeli tudi načrte dela za predolimpijsko sezono 2020/21 in sestave reprezentanc (potrditi jih morajo še člani zbora za skoke in NK – op. p.), v katerih so se že začeli pripravljati za nove izzive; seveda v skladu s pogoji, ki so jih določili pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). V ženski vrsti A soin, v udarni moški painStatus reprezentanta A je izgubil, ki je po novem v ekipi B skupaj zin. Iz nje sta izpadlain. V ženski mladinski vrsti soin, v moški painVeliko sivih las je pristojnim povzročilo finančno poročilo, saj se je ugodno stanje, ki so ga imeli 1. maja lani, zaradi pandemije novega koronavirusa v enem letu močno pokvarilo. Seveda v veliki meri zavoljo odpovedi svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici, ki bo po novem čez sedem mesecev (med 11. in 13. decembrom). Zaradi priprave reprezentance za nordijsko SP 2023 v dolini pod Poncami so odobrili tudi za 11 odstotkov večjo porabo sredstev v nordijski kombinaciji.»Ko smo potegnili črto, smo po naših ocenah zimo končali z minusom približno 100.000 evrov, načrtovali pa smo od 200.000 do 300.000 evrov dobička. Največji izpad pri prihodkih predstavlja neplačana tretjina sredstev razpisa letnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki bi jo morali prejeti do konca aprila, vendar je vlada medtem sprejela interventni ukrep, ki zahteva rebalans proračuna,« je, predsednik odbora in zbora za skoke in NK, razkril še en razlog, zakaj so se znašli v težavah.Zaradi tega morajo skrbeti za likvidnost, da lahko fantje in dekleta normalno trenirajo. Določene ukrepe so sprejeli takoj po koncu sezone. Vsem zaposlenim so zmanjšali plače za 20 odstotkov ter prekinili plačevanje materialnih stroškov in goriva za avtomobile. Z reprezentanti so se tudi dogovorili, da jim prisluženih bonusov ne bodo izplačali zdaj, temveč do konca tega leta. Za nameček so trenerjem položili na srce, da morajo gledati na vsak evro.»Lahko rečem, da obvladujemo odhodke, težava pa je seveda s prihodki. Iščemo nove pokrovitelje, stari pa nam na srečo ostajajo zvesti,« je še sporočil Jasnič, ki se nadeja, bodo zaradi dveh tekmovanj najvišje ravni v Planici v prihodnji zimi – ob svetovnem prvenstvu v poletih še finale svetovnega pokala na letalnici bratov Gorišek – sezono 2020/21 končali pozitivno.