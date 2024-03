Kerttu Niskanen in Johanna Matintalo najhitrejši

Finska smučarska tekačica Kerttu Niskanen je zmagovalka tekme na 10 km klasično za svetovni pokal v švedskem Falunu. Predzadnjo preizkušnjo letošnje sezone je na drugem mestu končala njena rojakinja Johanna Matintalo, ki je zaostala 4,2 sekunde. Edina slovenska predstavnica Anja Mandeljc je bila 38. (+2:24,4).

Točno deset sekund je na tretjem mestu zaostala Švedinja Jonna Sundling. Četrta je bila Avstrijka Teresa Stadlober (+12,9), peta pa vodilna v seštevku svetovnega pokala, Američanka Jessie Diggins (+23,1). Za Niskanen je to tretja letošnja zmaga po dveh tekmah na novoletni turneji in skupno osma v karieri.

Anja Mandeljc je osvojila nove točke. FOTO: Matej Družnik/Delo

V skupnem seštevku svetovnega pokala je Diggins znova povečala prednost pred najbližjo zasledovalko, Švedinjo Linn Svahn, danes 18. Švedinja se je po dveh zaporednih drugih mestih na zadnjih dveh sprintih Američanki zelo približala, a ima slednja pred zadnjo tekmo zdaj 75 točk naskoka. Diggins je po današnji tekmi sicer že dobitnica malega kristalnega globusa v seštevku tekem na razdaljo.

Edina slovenska predstavnica na tekmi Mandeljc je tokrat zaostala nekoliko manj kot dve minuti in pol in na koncu zasedla 38. mesto, kar so nove točke v svetovnem pokalu. Letos je najvišje posegla z 28. mestom v Canmoru. V seštevku svetovnega pokala je z 154 osvojenimi točkami na 66. mestu.

Ob 14. uri sledi še moška tekma na 10 km, svetovni pokal pa se bo v nedeljo zaključil s preizkušnjama na 20 km prosto s skupinskim startom.