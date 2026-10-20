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Zimski športi

Kilde v mavcu, Norveška pa z novim zvezdnikom, ki se vrača

Norveška smučarska reprezentanca je dobila pomembno in odmevno okrepitev, strokovni štab je okrepil Aksel Lund Svindal.
Foto Delo
Galerija
Foto Delo
N. Gr.
20. 10. 2026 | 19:55
2:19
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Nekdanji smučarski šampion Aksel Lund Svindal se vrača v svetovni pokal, tokrat v novi vlogi. Triinštiridesetletni Norvežan bo postal del trenerske ekipe norveške reprezentance in bo z moštvom že na uvodni tekmi sezone v Söldnu.

Dvakratni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala in nekdanji olimpijski prvak je v prejšnji sezoni sodeloval v štabu Lindsey Vonn. Norveška zveza je sporočila, da bo Svindal v delo reprezentance vključen postopoma, njegovo sodelovanje pa so si želeli tudi tekmovalci.

Velika smola velikega zvezdnika

Norveška reprezentanca sicer novo sezono pričakuje brez enega svojih največjih adutov. Aleksander Aamodt Kilde si je na treningu smuka v Čilu strgal Ahilovo tetivo in ga čaka novo dolgotrajno okrevanje. Za 34-letnega Norvežana je to nov hud udarec po padcu januarja 2024 v Wengnu, kjer si je težje poškodoval nogo in ramo, sledili pa so številni zapleti in dolga rehabilitacija.

Kilde je po zadnji poškodbi priznal, da je jezen in razočaran, a poudaril, da ima tokrat jasno začrtan načrt okrevanja. Nekdanji zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala se je šele vračal proti tekmovalnemu ritmu, nova poškodba pa je njegove načrte za vrnitev med najboljše smukače znova prestavila.

»Verjamem v ta program in prepričan sem, da lahko prispevam na različnih področjih, tudi če ne delam z ekipo vsak teden,« je povedal Svindal, ki je tekmovalno kariero končal leta 2019.

Športni direktor reprezentance Claus Ryste je poudaril predvsem njegove bogate izkušnje. »Aksel pozna elitni šport z obeh strani in razume, kaj je potrebno za uspeh na najvišji ravni. Prepričani smo, da lahko da dragocen zagon našemu novemu pristopu.«

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