Kildeju zmaga in globus v smuku, Slovenci brez točk

Norveški smučarski zvezdnik Aleksander Aamodt Kilde je zmagovalec predzadnjega smuka za svetovni pokal v tej sezoni. V Aspnu v ZDA je ugnal drugouvrščenega Kanadčana Jamesa Crawforda in tretjega Švicarja Marca Odermatta ter si zagotovil drugi mali kristalni globus v tej disciplini. Najboljši Slovenec je bil Nejc Naraločnik na 32. mestu. Kilde je do zmage prišel s številko sedem. V precej bolj enakovrednih razmerah kot v petek se je najbolje znašel na spremenljivi podlagi. V primerjavi s tekmeci je največ pridobil v zgornjem delu proge Ruthie's Run in tekmece v cilju ugnal za več kot pol sekunde.

Zabeležil je 21. zmago v svetovnem pokalu, od tega 12. v smukih. Skupaj so bile to njegove 40. stopničke in 11. v tej sezoni. Smukaško razvrstitev je dobil že v prejšnji sezoni, v tej pa je konkurenco pokoril s 720 točkami in kar šestimi zmagami. Drugo mesto zaseda zmagovalec preostalih treh smukov v tej sezoni Vincent Kriechmayr s 514 točkami. Najbolj se je Kildeju na devetem smuku sezone približal Kanadčan James Crawford (+0,61), sicer svetovni prvak v superveleslalomu v Courchevelu. Vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Odermatt je bil tretji, zaostal pa je 63 stotink sekunde.

Od Slovencev je najprej startal Miha Hrobat, a s številko 21 ni prišel do točk. Za zmagovalcem je na 43. mestu zaostal 2,02 sekunde. Ker se na zadnji smuk uvrsti najboljših 25 tekmovalcev, je Hrobat kot 29. za las ostal brez nastopa v andorskem Soldeuu. Martin Čater je moral na štart dvakrat, saj je pred njim padel Švicar Alexis Monney. V drugo je 30-letnik prišel do cilja z zaostankom 1,95 sekunde, a ostal brez točk na 38. mestu. Nejc Naraločnik (+1,82) je bil s številko 53 na koncu najboljši Slovenec na 32. mestu, s tem pa je za las ostal brez prvih točk v svetovnem pokalu.

V skupnem seštevku ima sedem tekem pred koncem Odermatt 1526 točk, Kilde je pri 1180. Po nedeljskem superveleslalomu v Aspnu (18.00) bi si lahko naslednji konec tedna švicarski zvezdnik že zagotovil veliki kristalni globus, saj bosta v Kranjski Gori na sporedu dva veleslaloma.