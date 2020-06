Kipec bloškega smučarja bo letos prejelo deset športnikov, od tega kar šest skakalcev

Podelili bodo tudi plakete SZS

Kocijančiča bodo predlagali za častnega predsednika

Člani izvršnega odbora SZS so soglasno podprli sklep, da se nedavno preminulega Janeza Kocijančiča posthumno predlaga za častnega predsednika krovne nacionalne smučarske organizacije.

Ljubljana – Člani izvršnega odbora Smučarske zveze Slovenije (SZS) so potrdili seznam prejemnikov najvišjih priznanj krovne organizacije za sezono 2019/20. Kipec bloškega smučarja, ki ga prejmejo tekmovalci za uvrstitev med najboljšo trojico na preizkušnjah najvišje mednarodne ravni, bo za posamične dosežke letos dobilo deset športnikov.V smučarskih tekih je v minuli zimi navdušila, ki si je prislužila svoj kipec bloškega smučarja z odličnimi nastopi v svetovnem pokalu, v smučarskih skokih so se v prejšnji sezoni na zmagovalni oder med svetovno elito zavihteliterin. Kipec bloškega smučarja bo pripadel tudi ekipama v smučarskih skokih – moški in ženski.V alpskem smučanju sta se med najboljšo trojico prebilain, v neolimpijskem telemarku pa si je kipec bloškega smučarja prismučalZnani so tudi prejemniki plaket SZS, ki jih bodo prejeli slovenski upi za uspehe na mladinskih svetovnih prvenstvih. Priznanja bodo prejeli alpska smučarka, biatloncain, smučarski skakalec, plaketo pa so si priborili tudi člani skakalnih podmladkov za ekipne dosežke v konkurencah fantov, deklet in mešano.Kipec bloškega smučarja za delo v športu bo šel letos šel v roke trem zaslužnim smučarskim oziroma športnim delavcem, prejeli ga bodoin