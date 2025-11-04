Kje so časi Tine Maze in Janice Kostelić?

Čeprav je bila švicarska junakinja z belih strmin Lara Gut-Behrami v napovedih pričakovanja te sezone zadržana, je že na söldenski premieri s 3. mestom v veleslalomu potrdila, da je vnovič odlično pripravljena. Pred nadaljevanjem tekmovalnih izzivov pa je 34-letnica potožila nad starimi časi.

»Danes opažam premalo čustev in tudi želje po tekmovalnih uspehih. V svetovnem pokalu merimo na zmago, ne pa na 25. mesto. In takšnega pristopa ni pri številnih mladih smučarkah. Pogrešam Tino Maze, Janico Kostelić, Anjo Pärson – ko jim ni šlo, so pokazale svojo jezo in žalost. Danes pa bi jim marsikdo na družbenih omrežjih takoj očital, češ kako se obnašajo ...« je poudarila Švicarka.

Tina Maze je med tistimi smučarkami, ki jih Švicarka pogreša.. FOTO: dokumentancija Dela

Sezona v svetovnem pokalu se bo za dekleta nadaljevala v nedeljo, 16. t. m., v Leviju na Finskem, kjer bo slalomska tekma. Naslednji veleslalom pa bo 28. t. m. na prizorišču Copper Mountain v ZDA.