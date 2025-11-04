Kje so časi Tine Maze in Janice Kostelić?

Neomejen dostop | že od 14,99€
Čeprav je bila švicarska junakinja z belih strmin Lara Gut-Behrami v napovedih pričakovanja te sezone zadržana, je že na söldenski premieri s 3. mestom v veleslalomu potrdila, da je vnovič odlično pripravljena. Pred nadaljevanjem tekmovalnih izzivov pa je 34-letnica potožila nad starimi časi.
»Danes opažam premalo čustev in tudi želje po tekmovalnih uspehih. V svetovnem pokalu merimo na zmago, ne pa na 25. mesto. In takšnega pristopa ni pri številnih mladih smučarkah. Pogrešam Tino Maze, Janico Kostelić, Anjo Pärson – ko jim ni šlo, so pokazale svojo jezo in žalost. Danes pa bi jim marsikdo na družbenih omrežjih takoj očital, češ kako se obnašajo ...« je poudarila Švicarka.
Sezona v svetovnem pokalu se bo za dekleta nadaljevala v nedeljo, 16. t. m., v Leviju na Finskem, kjer bo slalomska tekma. Naslednji veleslalom pa bo 28. t. m. na prizorišču Copper Mountain v ZDA.
