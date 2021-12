Kjetila Jansruda je poškodba oddaljila od Pekinga

Norveški smučarski zvezdnik Kjetil Jansrud bi lahko izpustil zimske olimpijske igre februarja v Pekingu zaradi poškodbe kolena po hudem padcu na superveleslalomu v petek v Beaver Creeku. Kot so sporočili iz norveške smučarske zveze, si je Jansrud poškodoval križno in notranje stranske vezi v kolenu.

Reprezentančni zdravnik Marc Strauss je dejal, da je prezgodaj reči, ali bo potrebna operacija ali kako dolgo bo 36-letni Jansrud odsoten. Po padcu na petkovi tekmi svetovnega pokala v Koloradu je sam prismučal po strmini, a se je pri tem držal za koleno.

Olimpijski superveleslalomski prvak iz leta 2014 je rojaku Aleksandru Aamodtu Kildeju v petek čestital za zmago in se bo po navedbah zveze z ekipo vrnil domov v ponedeljek. Nadaljnje preglede kolena bo nato opravil v Oslu.

Pred njim je le Svindal

Jansrud si s 23 uvrstitvami na najvišjo stopničko zmagovalnega odra v svetovnem pokalu drugo mesto med norveškimi tekmovalci deli s Henrikom Kristoffersenom. Pred njima je zgolj Aksel Lund Svindal, ki je dosegel 36 zmag. Jansrud je pred dvema letoma v Åreju osvojil naslov svetovnega prvaka v smuku, ko je na njegovi poslovilni tekmi ugnal Svindala za dve stotinki sekunde.

Jansrud je v karieri osvojil štiri male kristalne globuse, smukaški seštevek svetovnega pokala leta 2015, ko je osvojil tudi superveleslalomsko razvrstitev. Superveleslalomska seštevka je osvojil še v letih 2017 in 2018. Dvakrat je v skupnem seštevku zaostal zgolj za Avstrijcem Marcelom Hirscherjem, in sicer v letih 2015 in 2017.

Olimpijske igre v Pekingu bodo od 4. do 20. februarja.