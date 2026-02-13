Johannes Høsflot Klaebo ostaja nepremagljiv, Slovenci daleč zadaj

Slovenski smučarski tekači so danes opravili z drugo tekmo na ZOI Milano-Cortina, prvič so nastopili na razdalji. V precej toplem vremenu so bili na tekmi, ki jo je znova zaznamoval norveški zvezdnik tega športa Johannes Klaebo z osvojitvijo svojega osmega olimpijskega zlata, v ozadju, tako da je bilo v slovenskem taboru spet nekaj nezadovoljstva.

Precej tople temperature so dobro pripravljeno progo morda nekoliko otežile za tekmovalce z višjimi startnimi številkami, kar za Slovence danes ni bila težava, saj so se na progo v Teseru pognali povsem na začetku startne liste.

Tekmo s posamičnim startom na 10 km prosto so končali daleč pod vrhom. Vilija Črva in Miho Šimenca, ki sta za norveškim zvezdnikom zaostala slabi dve minuti in pol, sta ločili vsega dve desetinki sekunde. Črv je zasedel 50., Šimenc pa 51. mesto.

Črv je imel podobno kot po sprintu mešane občutke. »Nekateri odseki so bili dobri, drugi malo manj. Škoda, da imam na 10 km ponavadi krizo, ki se zgodi nekje med petim in sedmim kilometrom. To se mi vsakič dogaja, zabijem se v nekakšen zid in trpim. Potem znova pridem k sebi in začnem spodbudno teči. Tukaj se je to zgodilo ravno na najtežjem in neugodnem delu proge,« je težave na današnji tekmi opisal Črv.

S toplimi temperaturami ni imel težav, saj se je na njih dobro pripravil, a je za njim vseeno zahtevna tekma: »Noge so zaradi napora, težkih pogojev in zavojev precej pekle. Ves čas so zelo napete in ni bilo lahko. Tudi če rezultat ni ravno najlepši, sem vesel, saj sem dal vse od sebe. Na koncu je trenutno stanje, kakršno je,« je še dodal.

»Po eni strani je bila to res lepa tekma, po drugi pa sem trpel od prvega koraka naprej. Težko je bilo začeti tekmo, saj sem bil po zadnjem rezultatu precej razočaran. Težko sem se spravil nazaj, a danes vseeno dal svoj maksimum, na kar sem ponosen,« pa pravi Miha Šimenc, ki je bil v kvalifikacijah šprinta na 31. mestu. Nejc Štern je danes padel ter izgubil nekaj časa, zato je končal v ozadju.