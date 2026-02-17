Klepet ob kavi kot nalašč za sprostitev

Današnja sreda bo dan D za eno naših vodilnih smučark zadnjega obdobja Ano Bucik Jogan. Novogoričanka bo namreč v tem slalomu zadnjič nastopila na velikem tekmovanju, ob koncu te sezone bo kot tekmovalka pomahala v slovo vrhunskemu športu. Z njo smo se v prijetnem Slovenske hiše sredi cone za pešce v olimpijski Cortini d'Ampezzo pogovarjali o pričakovanju današnje preizkušnje ter utripu iger, ki jih doživlja s svojim tekočim znanjem italijanščine.

Ana, kakšno je vaše počutje pred to sklepno tekmo, se borite z utrujenostjo ob koncu iger?

Malo se zagotovo čuti utrrujenost, saj so tu dnevi daljši kot ponavadi med sezono zaradi posebne logistike kot tudi daljšega časa med nastopoma na prvi in drugi progi. Načeloma se počutim dobro. Želim si priti na štart z veliko dobre energije in tudi napadalnosti, da bi svoj zadnji nastop opravila na visoki ravni.