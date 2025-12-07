Kljub visokemu porazu so tekmeci Kopitarju izkazali spoštovanje

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu s 6:0 premagali Chicago Blackhawks. Slovenski as in kapetan Kraljev Anže Kopitar se v dobrih 15 minutah na ledu ni vpisal med strelce ali podajalce.

FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Za Kralje, ki so gostom iz Chicaga zabili po tri gole v drugi in tretji tretjini, je dva zadetka prispeval Brandt Clarke, medtem ko je Darcy Kuemper zbral 23 obramb. Za slednjega je to druga tekma v sezoni, na kateri ni prejel gola in 38. v karieri. Pri Chicagu je Spencer Knight ubranil 26 strelov.

Mikey Anderson in Alex Turcotte sta zabeležila po gol in podajo, Drew Doughty je dodal dve asistenci. Za Kings sta bila natančna še Warren Foegele in Andrej Kuzmenko, medtem ko Kopitar v statistiko tokrat ni vpisal točke. Osemintridesetletni Hrušičan ostaja pri petih zadetkih in devetih asistencah v tej sezoni. Po koncu tekme se je celotno moštvo Chicaga rokovalo z legendarnim Slovencem, ki igra svojo zadnjo sezono v NHL.

Hokejisti iz mesta angelov so se tekmecem iz Chicaga oddolžili za poraz na prejšnji tekmi v noči na petek, ko so Blackhawks slavili z 2:1, prav tako v Crypto.com areni v Los Angelesu. Naslednja tekma Kralje čaka v noči na torek, ko bodo ob 3. uri zjutraj po srednjeevropskem času gostovali pri Utahu.

LA po sinočnji zmagi še naprej zaseda tretje mesto v pacifiški diviziji s 33 točkami. Eno več so za zdaj zbrali Vegas Golden Knights, dve pa Anaheim Ducks. V razvrstitvi zahodne konference lige, kjer je na vrhu Colorado Avalanche s 46 točkami, so Kings na šestem mestu.