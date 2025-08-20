Ko brez besed ostane tudi zmedena in šokirana Mikaela Shiffrin

Ameriška smučarska šampionka Mikaela Shiffrin je na belih strminah osvojila tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. Če se osredotočimo zgolj na (posamične) zmage na velikih tekmovanjih, se lahko pohvali z dvema naslovoma olimpijske prvakinje in sedmimi zlatimi kolajnami na svetovnih prvenstvih.

Toda ob vseh njenih uspehih jo je skoraj bolj osupnil podvig, ki je pred kratkim uspel njenemu bratu Taylorju Shiffrinu. Skupaj s svojim prijateljem, nekdanjim profesionalnim kolesarjem Cristhianom Ravelom, je namreč uspešno opravil z eno od najzahtevnejših gorskokolesarskih preizkušenj na svetu – Leadville 100 v ameriški zvezni državi Kolorado.

Oba sta prekolesarila več kot 169 kilometrov dolgo traso z več kot 3000 višinskimi metri, kar je navdušilo tudi slovito ameriško smučarko. »Obstaja veliko razlogov, zaradi katerih se zgledujem po svojem bratu, a to je bila zagotovo pika na i,« je 30-letna Shiffrinova zapisala ob fotografiji, na kateri pozira ob Taylorju. Ob tem je dodala: »Sem šokirana, zmedena, brez besed! Iskreno, ti si preprosto najboljši. Resnično si mi v navdih!«

Ameriška zvezdnica bo že čez dva meseca spet v središču pozornosti smučarske javnosti, saj se bo 25. oktobra v Söldnu začela nova sezona svetovnega pokala, v katerem bo lovila nove zmage. Zdaj je pri rekordni številki 101.