Ko gledalcem zastane dih: Planice se z ničimer ne da primerjati, no, morda z ...

Zelo uspešna sezona v smučarskih skokih se izteka tudi za Anžeta Laniška, ki pred zadnjima dvema posamičnima tekmama na planiški letalnici v skupni razvrstitvi za svetovni pokal zaseda 7. mesto. Toda od tretjeuvrščenega Avstrijca Daniela Tschofeniga ga ne loči prav veliko.

»Med 3. in 7. mestom smo res zelo na kupu, med nami je manj kot sto točk razlike. A za osvojitev 3. mesta bi moral imeti sanjski konec tedna. Ne bom rekel, da to ni mogoče, saj sem se že večkrat prepričal, da je v našem športu možno marsikaj. Tudi lani sem, denimo, prilezel še do skupnega 4. mesta in tretjega v posebnem seštevku poletov, čeprav so me pred tem že skoraj vsi odpisali. A s tem se nočem obremenjevati, želim si le dobro počepniti, silovito odriniti in odleteti daleč proti dnu letalnice,« si je domžalski as zaželel pred sklepnim dejanjem v Planici, kjer bodo jutri kvalifikacije za petkovo tekmo.