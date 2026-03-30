Med Nikinim poletom je stopil korak nazaj, o pogodbah s Hrgoto in Tepešem pa ...

Pod olimpijsko sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki se je minuli konec tedna iztekla s spektaklom v Planici, je potegnil črto tudi Gorazd Pogorelčnik. Vodja panoge pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) jo je zlasti po zaslugi skupnih zmagovalcev Domna in Nike Prevc ocenil kot odlično, se pa strinja, da stanje v ozadju ni ravno rožnato. V daljšem pogovoru za Delo je 54-letni Velenjčan povedal marsikaj zanimivega o uspehih, rekordnem poletu Prevčeve, mladincih, pogajanjih s pokrovitelji ter glavnima trenerjema Robertom Hrgoto in Jurijem Tepešem.

Kako bi po šolsko iz slovenskega zornega kota ocenili sezono?

»Ne morem je drugače kot s petico. Na koncu koncev je to najuspešnejša zima za slovenske smučarske skoke v zgodovini po številu kolajn, lovorik, zmag in stopničk, ki sta jih dosegla predvsem Domen in Nika. Res pa je, da v ozadju ne teče vse tako, kot bi si želeli.«