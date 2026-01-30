  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Ko je v mrežo zletela še Lindsey Vonn, je bilo vsega konec

    Zadnji ženski smuk za točke svetovnega pokala alpskih smučark pred olimpijskimi igrami v Cortini d'Ampezzo v Crans-Montani je bil odpovedan.
    Lindsey Vonn je z obrazno mimiko pokazala, da je varnost smukačic na zasneženi progi Mont Lachaux močno ogrožena  FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
    Galerija
    Lindsey Vonn je z obrazno mimiko pokazala, da je varnost smukačic na zasneženi progi Mont Lachaux močno ogrožena  FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
    Š. R., STA
    30. 1. 2026 | 11:35
    30. 1. 2026 | 12:36
    2:47
    A+A-

    Zadnji ženski smuk za točke svetovnega pokala pred olimpijskimi igrami v Cortini d'Ampezzo se je začel z nepričakovanimi težavami alpskih smučark. Od šestih, ki so se prve pognale na progo Mont Lachaux, so tri padle, med njimi tudi ameriška šampionka Lindsey Vonn. Po daljšem čakanju so tekmo odpovedali.

    Švicarskim prirediteljem težave povzroča prevelika količina snega, zaradi česar so morali odpovedati drugi trening smuka v četrtek, prvega so izpeljali z rezervnega starta, skrajšana je bila tudi proga današnjega tekmovanja.

    Po daljši prekinitvi po padcu Vonn so se odločili, da tekme ne bodo izpeljali. Najprej je padla Nina Ortlieb iz Avstrije, Romana Miradoli Francije je le prišla do cilja, nato je grdo padla Norvežanka Marte Monsen. Prva od Američank Jacquline Wiles je prišla do cilja s časom 1:14,95, tudi Corinne Suter je presmučala pravilno progo od starta do cilja in za Wiles zaostala 25 stotink.

    Nato se je na progo s številko 6 pognala vodilna v smukaškem seštevku zime Vonn, ki jo je odneslo v zaščitno mrežo že po prvem merjenju vmesnega časa. Enainštiridesetletna veteranka se je s smučmi zapletla v mrežo in se komaj rešila ter obležala na snegu. Vonn se je po pomoči delavcev le rešila iz mreže in postavila na smuči ter ob ploskanju navijačev zapeljala v ciljno areno.

    Nato so po čakanju tekmo odpovedali. Na startu je bila še večina tekmovalk. Med temi, ki niso nastopile, je bila tudi Slovenka Ilka Štuhec, ki bi nastopila s številko 19.

    V spomin na žrtve novoletne tragedije so v Crans-Montani odločeni izpeljati tekmovalni program za svetovni pokal v hitrih disciplinah. V soboto je načrtovan še ženski superveleslalom, v nedeljo pa moški smuk, sicer na drugi progi. V Švici sta tudi Slovenca Miha Hrobat in Martin Čater.

    Hitre discipline po tradiciji odpirajo zimske olimpijske igre. Alpske smučarje čaka proga Stelvio v Bormiu že naslednjo soboto, ženske pa naslednjo nedeljo odločitev na Olympia delle Tofane v Cortini d'Ampezzo. Smukači bodo z olimpijskimi treningi začeli že v sredo, ženske pa v četrtek.

    alpsko smučanje smuk Ilka Štuhec Lindsey Vonn Crans-Montana

    Novice  |  Svet
    Odločitev Donalda Trumpa

    Kevin Warsh je kandidat za prihodnjega predsednika Fed

    Nekdanji guverner in zdaj profesor na univerzi Stanford naj bi ameriško centralno banko vodil po predstavah republikanskega predsednika.
    Barbara Kramžar 30. 1. 2026 | 13:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (30. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 30. 1. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Žreb parov

    Benfica in Jose Mourinho znova nad Real

    Znani so pari dodatnih kvalifikacij za osmino finala lige prvakov. Atletico z Janom Oblakom se bo za preboj med 16 najboljših pomeril z Bruggejem.
    30. 1. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Predsednica umaknila predlog kandidature Keršmanca za ustavnega sodnika

    Glede Keršmanca so sicer v teh dneh ponovni razmislek opravljali tudi v poslanski skupini Svoboda.
    30. 1. 2026 | 13:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Četrta sezona serije

    Beli lotos se vrača na staro celino

    Četrta sezona se bo dogajala v Franciji, med lokacijami bodo Pariz, filmski festival v Cannesu in luksuzni hotel Château de La Messardière na Azurni obali.
    30. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
