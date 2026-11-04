Ko je videl padec Lindsey Vonn, se je spomnil svoje groze

Iz svojega tradicionalnega blejskega baznega tabora bo danes slovenska hokejska reprezentanca odpotovala v Francijo na prvi turnir nove sezone. Prav na Bledu pa bo danes slavnostno – Rudi Hiti, eden od najboljših slovenskih hokejistov in prvi selektor naše izbrane vrste, ko je to začela nastopati pod streho HZS, danes praznuje 80. rojstni dan. V posebnem pogovoru nam je razkril številne zanimivosti iz svoje športne poti na ledu in ob njem. Ob omembi reprezentance, ki si je letos drugič zapored priigrala obstanek med najboljšimi na svetu, današnji slavljenec pa je užival med hokejskimi spektakli na tribunah dvoran v Fribourgu in Zürichu, se je spomnil res zahtevnih začetkov po osamosvojitvi. »Dolgo sem delal v Italiji, nakar ste me Brane Terglav in Nace Kavec poleti 1991 prepričala, naj se ...