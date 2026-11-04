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Zimski športi

Ko je videl padec Lindsey Vonn, se je spomnil svoje groze

Danes praznuje 80. rojstni dan Rudi Hiti, eden naših najvidnejših hokejistov in prvi selektor samostojne slovenske reprezentance.
S soprogo Alenko se je današnji slavljenec Rudi Hiti pred 27 leti spoznal na teniškem igrišču v Portorožu, kjer sta letos pomladi spremljala tekmo slovenskih igralk s Španijo. FOTO: osebni arhiv
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S soprogo Alenko se je današnji slavljenec Rudi Hiti pred 27 leti spoznal na teniškem igrišču v Portorožu, kjer sta letos pomladi spremljala tekmo slovenskih igralk s Španijo. FOTO: osebni arhiv
Siniša Uroševič
4. 11. 2026 | 05:00
10:25
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Iz svojega tradicionalnega blejskega baznega tabora bo danes slovenska hokejska reprezentanca odpotovala v Francijo na prvi turnir nove sezone. Prav na Bledu pa bo danes slavnostno – Rudi Hiti, eden od najboljših slovenskih hokejistov in prvi selektor naše izbrane vrste, ko je to začela nastopati pod streho HZS, danes praznuje 80. rojstni dan. V posebnem pogovoru nam je razkril številne zanimivosti iz svoje športne poti na ledu in ob njem. Ob omembi reprezentance, ki si je letos drugič zapored priigrala obstanek med najboljšimi na svetu, današnji slavljenec pa je užival med hokejskimi spektakli na tribunah dvoran v Fribourgu in Zürichu, se je spomnil res zahtevnih začetkov po osamosvojitvi. »Dolgo sem delal v Italiji, nakar ste me Brane Terglav in Nace Kavec poleti 1991 prepričala, naj se ...

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SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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