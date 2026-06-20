Ko je vojska iskala način, kako bi se znebila Nykänena: »To je dar z neba!«

Ko sta otroka nekdanjega finskega reprezentanta v nordijski kombinaciji Jukke Ylipullija med pospravljanjem družinske poletne koče odkrila star album s časopisnimi izrezki, si verjetno nista predstavljala, da bosta sprožila nastanek knjige. Njun oče je začel namreč ob prebiranju starih člankov zapisovati zgodbe, ki nikoli niso prišle v javnost. Kmalu je ugotovil, da ima v rokah gradivo za več kot 200 strani obsežnih spominov na eno od najbolj znanih športnih družin na Finskem.

Bratje Ylipulli so v osemdesetih letih zaznamovali finske smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. Jukka, Tuomo, Raimo in Heikki so odraščali nedaleč stran od skakalnic v Rovaniemiju. Njihov oče je v mladosti tudi sam skakal, a je šport zaradi dela opustil. Toda navdušenje nad skoki ga ni nikoli zapustilo. »V hiši smo bili štirje fantje, polni energije. Oče nas je preprosto odpeljal na skakalnico,« se v pogovoru za dnevnik Iltalehti spominja Jukka Ylipulli.

Med pisanjem knjige so se mu vrnili številni spomini, med njimi tudi zgodbe o legendarnem Mattiju Nykänenu. Legendarni Finec, ki je za mnoge še vedno najboljši skakalec v zgodovini, je bil tesen prijatelj Jukkovega brata Tuoma, s katerim sta v osemdesetih letih služila vojaški rok v športni enoti v Lahtiju. Oba sta bila znana po tem, da vojaških pravil nista vedno jemala najbolj resno.

46 zmag je v svetovnem pokalu slavil Matti Nykänen.

Prav zato je nastala ena od zabavnih anekdot, ki jo Ylipulli opisuje v svojih spominih. Spomladi leta 1985 je nameraval v Rovaniemiju prirediti tekmovanje v smučarskih skokih, zaželel pa si je, da bi na njem nastopila tudi Tuomo in Nykänen. Poklical je poveljnika njune čete in ga vprašal, ali bi lahko za konec tedna dobila dovoljenje za odhod. Na drugi strani telefonske zveze je za nekaj trenutkov zavladala tišina, nato pa je sledil nepričakovan odgovor: »Prekleto! To je dar z neba. Prav ta teden imamo poseben vojaški nadzor in že več dni razmišljamo, kam naj za ta čas skrijemo Nykänena in Ylipullija.«

Oba sta se nato res odpravila v Rovaniemi, toda tamkajšnje preizkušnje nato ni dobil ne Matti niti Tuomo. Zmago je slavil je takrat komaj 14-letni Raimo Ylipulli, ki je pozneje prav tako postal član finske reprezentance. Jukka se spominja, da je Nykänen mlajšim skakalcem rad razkrival skrivnosti svoje tehnike, od posebnega položaja telesa v zraku do podrobnosti kot, denimo, krčenja prstov na nogah med odrivom.

Matti Nykänen je na skakalnicah osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. FOTO: Bob Pearson/AFP

Močna bratska povezanost

Spomini na Tuoma Ylipullija so zanj še danes boleči. Nekdanji vrhunski skakalec, ki je v svetovnem pokalu enkrat okusil slast zmage (v Bischofshofnu leta 1987) je umrl leta 2021 v starosti 56 let, dve leti po smrti svojega prijatelja Nykänena, s katerim sta bila leta 1988 na olimpijskih igrah v Calgaryju člana zlate finske ekipe. Po Jukkovih besedah se je njegov brat dolgo spopadal s hudo srčno boleznijo in depresijo, kar je močno vplivalo na njegovo življenje.

»Včasih smo se bratje med seboj tudi sprli, toda med nami je bila vedno prisotna močna bratska povezanost. Na olimpijskih igrah v Calgaryju leta 1988 sem bil bolj živčen zaradi Tuomovih nastopov kot zaradi svojih,« je poudaril 63-letni Finec. Po koncu tekmovalne kariere, med katero si je največji uspeh priskakal in pritekel z bronasto kolajno na olimpijskih igrah v Sarajevu 1984, ostal v športu. Dvanajst let je delal kot trener mladih skakalcev in nordijskih kombinatorcev, med letoma 2018 in 2022 pa je vodil južnokorejsko reprezentanco v nordijski kombinaciji. V zadnjih letih je delal v gradbeništvu na severu Norveške, danes pa v zasluženem pokoju svoj čas posveča predvsem naravi, lovu in pisanju.

Če bo našel založnika, bodo zgodbe o bratih Ylipulli in njihovih srečanjih z Mattijem Nykänenom kmalu dostopne tudi širši javnosti. Po vsem sodeč v njih ne bo manjkalo zanimivih anekdot.