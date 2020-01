Ko možgani zaznajo stanje kot smrtno nevarno

Predstavljajte si, da čepite dve minuti in pol. Pod nogami imate smuči, s katerimi drvite do 160 km/h po grbinah, premagujete zavoje in sile, ki pritiskajo na vaše telo. Ko vas prvič zapečejo noge, je to znak, da imate pred sabo še polovico poti. Takšen je precej posplošen opis wengenskega smuka, najdaljšega smuka na svetu.Še težji je tisti v Kitzbühlu, na katerem se bodo najboljši pomerili danes. Zamislite si, da je, ko se poženete s starta, občutek podoben, kot bi se pognali v brezno, v zadnjem delu proge pa vas čaka kompresija, v kateri premagujete silo 3,5 G. S takšnimi in večjimi izzivi se spopadajo najboljši smukači ...