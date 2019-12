Ko na Stelviu prvič zapečejo noge, dobro vedo, kaj jih še čaka

Deset let je minilo, odkar je na brutalnem Stelviu zmagal Andrej Jerman. Tržičan in Boštjan Kline sta edina slovenska smučarja z zmago v smuku v moški konkurenci. FOTO: Reuters

Kosijevo soočenje z lanskim padcem

Poškodbe Odermatta, Pinturaulta, Feuza

V nedeljo se bo na kombinaciji predstavil tudi svetovni podprvak v tej disciplini Štefan Hadalin, ki pa se ta čas sooča s številnimi težavami, o katerih v reprezentanci nočejo govoriti. FOTO: Reuters

Moška smučarska karavana bo koledarsko leto sklenila s tekmami v Bormiu. Na brutalnem Stelviu, ki slovi kot ena od najzahtevnejših smukaških prog v svetovnem pokalu, je pred natanko desetletjem slavil. »Ta dosežek me še vedno navdaja s ponosom. Pravzaprav vedno bolj,« je spomin obudil Tržičan, ki kot trener službuje v Oslu. Od daleč bo spremljal današnji in jutrišnji smuk ter nedeljsko kombinacijo.Slovensko moško smučanje se ponaša z dvema zmagovalcema smukov za svetovni pokal. Jerman je na svoji športni poti slavil dvakrat (v sezoni 2006/07 v Garmischu in 2009/10 v Bormiu),enkrat (v Kvitfjellu 2016/17). »V Bormiu je zahtevnost terena odvisna od preparacije snega. Ta se je v zadnjih letih v svetovnem pokalu močno izboljšala, konkurenca je bolj zgoščena, razlike so vse manjše, kar je dobro, saj je vse skupaj bolj zanimivo,« je dogajanje komentiral Jerman in Stelvio, na katerem je pred 10 leti suvereno zmagal z več kot pol sekunde prednosti pred drugouvrščenim, ocenil za najtežji smuk v svetovnem pokalu: »Dal bi ga ob bok Kitzbühelu. Če je zelo ledeno, pa je lahko tudi težji od Petelinjega grebena.«Kaj je najtežje na tej progi? »Nimaš priložnosti, da bi si 'odpočil'. Od štarta je dinamično, zavoji se vrstijo en za drugim, ritem je ves čas visok, teren ima raznovrstne prvine, vidljivost pa je vedno slaba. Telesno je nenormalno zahteven. Ko si na 50. sekundi in te prvič zapečejo noge, dobro veš, kaj te čaka naprej,« je opisoval in kot prvega favorita ta konec tedna omenilSlovenski smukači so v kraljevski disciplini daleč od dobrih nastopov, z izjemo, ki je bil v Lake Louise 20., jim tudi točkovne drobtinice uhajajo iz rok. A za Kosija bo letošnji Bormio velik zalogaj, saj je lani tam grdo padel, prebil varnostne mreže in negibno obležal na tleh. Odpeljali so ga s helikopterjem, odnesel jo je z zlomljenim nosom, počeno ličnico in odrgninami. Včeraj je na edinem uradnem smukaškem treningu, ki ga je dobil Francoz, smučal zakrčeno. Prehitel je enajst tekmovalcev, a tudi drugi njegovi reprezentančni kolegi niso pustili boljšega vtisa, najhitrejši je bilz 39. časom (+2,81).Kaj se dogaja v ekipi? »Nekateri potrebujejo več časa, da se spet soočijo s to progo, za glavo ni najlažja. Smo pa dobro smučali celotno pripravljalno obdobje, Kosi insta to nakazala že na tekmi, velika dolžnika pa sta Kline in Čater. Upam, da bosta čim prej pokazala predstave s treningov, predvsem pa, da bosta sebi dokazala, kaj znata. Potem bo vse skupaj lažje,« si želi trener. Ekipo je prejšnji konec tedna v Val Gardeni načel trebušni virus, božični premor so fantje preživeli doma, pred odhodom v Bormio so opravili kondicijski trening.Na današnjem smuku, ki ga nadomeščajo iz Dolomitov, se bodo na progo podali s kombinacijskega štarta, tisti pravi (z vrha) pa bo jutri. Na obeh tekmah (ob 11. 30) bodo nastopili Čater, Kline, Kosi in Hrobat. »Proga je ledena, a ne kot v prejšnjih letih, prvi trening je bil za malenkost bolj človeški. Več, ko se bo smučalo, bolj ledena in zahtevna bo,« je stanje opisal Markič.Na nedeljski kombinaciji bo poleg četverice štartal še. Manjkal bo, ki si je v Dolomitih poškodoval meniskus,t, ki je bentil nad slabo pripravo proge v Alta Badii (ni bil edini), pa bo kljub poškodovani stegenski mišici tekmoval. Slabo jo je odnesel tudiv Val Gardeni s poškodbo roke, a je včeraj že nastopil na treningu.