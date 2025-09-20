Ko se (olimpijske) sanje razblinijo kot milni mehurček ...

V nadaljevanju preberite:

Z devetmesečno zamudo so italijanski prireditelji v Predazzu vendarle izpeljali prvi del skakalne generalke za zimske olimpijske igre prihodnje leto, katerih glavna gostitelja bosta med 6. in 22. februarjem Cortina in Milano. V četrtek so namreč pod streho spravili tekmi za veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) na prenovljeni srednji napravi (HS-109), danes in jutri bodo preizkušnje v poletni različici svetovnega pokala še na sosednji veliki skakalnici (HS-143).

Posodobljeni center, ki so ga pred leti poimenovali po lokalnem športnem funkcionarju Giuseppeju dal Benu, bi moral ognjeni krst prestati že 11. in 12. januarja letos s prireditvijo za svetovni pokal, ki pa je padla v vodo zaradi (ne)pričakovanih zastojev pri gradnji. Skakalnici so tako slovesno odprli šele 14. julija ...