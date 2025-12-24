Ko so se prebudili, jih je v obup spravljal vratar

Hokejisti moštva Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem so davi v domači dvorani izgubili z ekipo Seattle Kraken z 2:3. Po 36 tekmah so kralji na sedmem mestu zahoda, po božičnem premoru pa bodo 28. decembra na lokalnem derbiju gostili Anaheim.

V Staples centru je bila odločilna druga tretjina, ko so Jordan Eberle, Frederick Gaudreau in v 37. minuti za 3:0 še Ben Meyers zadeli za Seattle. A po vsega 13 sekundah je domačim upanje vrnil Kevin Fiala z golom za 1:3.

Ko je v 49. minuti Andrej Kuzmenko znižal na 2:3, so se zbudili tudi gledalci, a je gostujoči vratar Joey Daccord je s 35 obrambami spravljal v obup domače napadalce.

Vodilna ekipa lige in zahoda ostajajo Colorado Avalanche, ki so z nogometnim izidom 1:0 ugnali Utah Mammoth. Edini gol na tekmi pa je v 28. minuti dosegel Samuel Girard.

Prvaki Florida Panthers pa so s 5:2 slavili v Raleighu pri Carolini Hurricanes, ki je po porazu s 47 točkami zdaj izenačena na vrhu vzhoda z Detroitom. Carolina je po dveh tretjinah vodila z 2:0, v zadnjem delu pa se je razigrala Florida in dosegla kar pet golov.

Zmago so namreč dosegli Detroit Red Wings, ki so s 4:3 po podaljšku slavil proti Dallas Stars. Gol v dodatnem delu igre je dosegel Dylan Larkin, ki je v 56. minuti zabil tudi za izenačenje na 3:3 in omogočil podaljšek.