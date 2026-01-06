Ko tudi legendarni Avstrijec v slovenščini sname klobuk pred Prevcem

Kadar začne kdo kot po tekočem traku nizati vrhunske uvrstitve in serijsko zmagovati, se hitro znajde v središču pozornosti. V trenutku se začne bolj ali manj vse vrteti okrog tega športnika, kar s seboj prinese veliko dobrih stvari, vendar hkrati tudi neprijetne. Med navijači se močno poveča število prošenj za avtograme in skupno fotografiranje, poklicni fotografi in televizijski kamermani začnejo spremljati vsak zmagovalčev korak, obenem njegovo sleherno potezo pozorno opazujejo tudi tekmeci, ki si ga želijo premagati.

V takšnem položaju se je pred tokratno novoletno turnejo, ki že dolgo velja za eno od najprestižnejših tekmovanj v smučarskih skokih, znašel tudi Domen Prevc ...