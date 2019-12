Ameriški alpski smučar Tommy Ford je v veleslalomu največ pokazal po dveh tekmah. FOTO: AFP

Snežni metež v Franciji

A Žan Kranjec je sezono začel najbolje v karieri, s 3. mestom v Avstriji in 4. mestom v ZDA. FOTO: AFP

Če bi v smučarskih krogih pred začetkom sezone za svetovni pokal spraševali, kdo bo v tej zimi v moški konkurenci zaznamoval veleslalom, bi bila najpogostejša odgovorain. A tako Norvežan kot Francoz sta v dveh poskusih vknjižila po en spodrsljaj, prvo mesto v disciplini pa po uvodu pripada, Američanu, ki je bil do te zime le enkrat med peterico najboljših.Sezona bo še dolga, smučarji imajo pred sabo devet klasičnih veleslalomov, a raznolik vrh – na uvodnih dveh tekmah se je na stopničke povzpelo šest različnih imen – kaže, da bo boj za mali globus izjemno tesen. V ospredje sodi tudi najboljši slovenski veleslalomist, ki je sezono začel najbolje v karieri. "Vedel sem, da bo lahko veliko fantov hitrih in konkurenčnih v tej sezoni, malo sta razočarala le Kristoffersen na prvi tekmi (bil je 18.) in Pinturault v ZDA (17.), nihala sta. Da bi se zgodilo kakšno presenečenje na vrhu, tega pa ni bilo. Konkurenca je velika, kot kaže bomo tesno skupaj, zato bo treba gledati iz tekme v tekmo in rezultatsko čim več iztržiti," se 27-letnik iz Bukovice pri Vodicah, sicer najboljši Slovenec v moški reprezentanci v zadnjih dveh sezonah, zaveda, da bo treba ohraniti bojevitost in osredotočenost do konca marca.Po četrtih stopničkah v karieri, na katere se je povzpel oktobra v Söldnu, je visoko raven priprave potrdil še onstran Atlantika v Koloradu, kjer nikoli ni uspešno nastopal. "Pred tekmo sem dobro treniral, imeli smo raznovrstne razmere, bil sem konkurenčen. Ko verjameš, da zmoreš, se je veliko lažje podati na tekmo. Zdi se mi, da sem dobro opravil z nastopom v Beaver Creeku. Malo pa so mi pomagale tudi stopničke iz Söldna, prinesle so še več sproščenosti. Prisotna je bila tudi tekmovalna trema, vendar takšna kot ponavadi. To me še malo podžge, nikakor ni ovira," je Kranjec pripovedoval na poti v Val d'Isere, kjer ga danes čaka slalomska preizkušnja, jutri pa veleslalomska.V Savojskih Alpah, kjer je bil že včeraj snežni metež, pričakujejo pa nove bogate pošiljke, so ravno zaradi zahtevnih vremenskih razmer obrnili tekmovalni urnik. Koliko bo to, da bo najprej šel na slalom, dan pozneje pa na veleslalom, zmotilo Kranjčevo rutino? "To smo izvedeli že v sredo, zame ne predstavlja večjih težav. Vajen sem, da je najprej veleslalom, ampak ne bi smelo biti nič narobe tudi v novem urniku," je razmišljal sogovornik, ki se je v Val d'Iseru trikrat prebil med deseterico, najvišje na 7. mesto v sezoni 2017/18., s katerim se bosta dokazovala na obeh tekmah, in trenerskim štabom sta se v začetku tedna vrnila domov iz ZDA, v četrtek pa opravila še trening v Sestrieru z Italijani in Švedi. "Razmere so bile super, težke, podlaga ledena, skratka ta trening je bil dobrodošel," je ocenil Kranjec, ki skorajda ni imel časa za premagovanje letalske utrujenosti ob vrnitvi v Evropo. S čim bo zadovoljen v Val d'Iseru? "Z dobrimi nastopi. Upam, da bom konkurenčen najboljšim in si izbojeval čim višjo uvrstitev," se nadeja.Da bi končno pokazal, kar zna, si želi tudi Hadalin, ki ima v tej sezoni za sabo štiri tekme (dve veleslalomski, slalomsko in superveleslalomsko), višje od 23. mesta pa še ni zmogel. V nogah ima več kot dovolj dinamita, tako dobro, kot je letos, telesno še ni bil pripravljen. Največ priložnosti za dokazovanje bo v svoji paradni disciplini sicer imel januarja, ko je na sporedu šest slalomskih tekem.Danes superveleslalomska preizkušnja v St. Moritzu čaka, jutrišnji paralelni slalom paink. Tudi v Švici se soočajo z obilnimi količinami snega ...