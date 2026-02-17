Ko začuti, da ga bo prijel krč, poje žlico gorčice

Pozabite na praške ali tablete – kapetan nemške hokejske reprezentance Leon Draisaitl se v primeru, da na klopi začuti krče, zateče h gorčici. »Po mojem mnenju deluje najbolje,« je 30-letnik pojasnil v intervjuju za Eurosport, potem ko so ga televizijske kamere ujele med tekmo Nemcev z Američani, kako uživa v majhnem paketu gorčice, kar ni ušlo mnogim navijačem, ki so se na družbenih omrežjih spraševali o nenavadnem prigrizku.

»Kadar imam občutek, da me utegne prijeti krč, sem malce proaktiven in pojem žlico gorčice,« je dodal zvezdnik lige NHL. Ocetna kislina v gorčici lahko lajša oz. preprečuje krče, saj pomaga spodbuditi pretok krvi v obremenjene mišice.

Semena gorčice so nekoč veljala za zdravilo, šele pozneje je »prešla« med začimbe.