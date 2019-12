Kobayashi zmagovalec Klingenthala, Peter Prevc osmi

Kralj lanske zime Japonec Ryoyu Kobayashi (277 točk) je zmagovalec svetovnega pokala smučarskih skakalcev v nemškem Klingenthalu. Z današnjo zmago, prvo to sezono, je Kobayashi oblekel tudi rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu. Do točk so prišli le trije Slovenci; najboljši med njimi je bil Peter Prevc (258,4), ki je končal na osmem mestu.



Med dobitnike točk sta se od sedmerice slovenskih skakalcev, ki so odpotovali v Nemčijo, uvrstila le še dva. Anže Lanišek (249 točk), dvanajsti po prvi seriji, je zasedel končno 13. mesto, Rok Justin (226,2) pa je bil 29.



Domen Prevc je sicer v prvi seriji skočil na 21. mesto, a ga je tekmovalna žirija pozneje diskvalificirala zaradi neustreznega dresa, tako da je na prizorišču, kjer je leta 2016 zmagal, ostal brez točk.



Prekratka za preboj med 30 najboljših sta bila Anže Semenič na 33. mestu in Timi Zajc, lansko zimo najboljši Slovenec, ki je po slabem nastopu končal na 42. mestu. Že v petkovih kvalifikacijah je obstal Tilen Bartol.



Prvo serijo je zaznamoval tudi grd padec pri pristanku norveškega skakalca Thomasa Markenga, ki je za nekaj časa prekinil tekmovanje. Markenga so morali iz ciljne arene odnesti v akiju, za zdaj informacij o resnosti poškodbe ni.



Sezona svetovnega pokala se bo nadaljevala prihodnji konec tedna, ko bo švicarski Engelberg tradicionalno zadnje prizorišče pred prvim ciljem skakalne sezone, novoletno turnejo štirih skakalnic.